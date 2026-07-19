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Ovako se postaje šampion Formule 1: Vratio se Kimi Antoneli i dočekao novi kiks svog kolege

Ovako se postaje šampion Formule 1: Vratio se Kimi Antoneli i dočekao novi kiks svog kolege

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kimi Antoneli pobijedio je na Velikoj nagradi Belgije, vraćajući se u formu šestom pobjedom ove sezone. Šarl Lekler i Maks Ferstapen završili su na podijumu.

Kimi Antoneli pobijedio na Velikoj nagradi Belgije Izvor: Diodato/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski vozač Kimi Antoneli pobijedio je na Velikoj nagradi Belgije pošto je odbranio "pol" poziciju osvojenu u subotu na čuvenoj stazi Spa Frankoršamp. Ovo je šesta pobjeda za Antonelija ove sezone i prva poslije tri trke pauze, u kojima nije impresionirao kao na startu godine, međutim sada se vratio u "top" formu.

Iza njega završio je Šarl Lekler (Ferari) dok se na podijum popeo i Maks Ferstapen (Red Bul), koji je i dalje ove sezone bez pobjede, ali ne odustaje od potjere za mnogo bržim bolidima.


Jedan od tih bržih - onaj Džordža Rasela iz Mercedesa - nije se proslavio. Rasel je već na startu trke morao da odustane zbog sudara sa Hamiltonom. Njegov bolid okrenuo se na stazi i ispao je iz trke već u prvom krugu, tako da je ovo još jedna trka u kojoj Britanac neće osvojiti bodove. Tako je bilo i u Kanadi, što je ozbiljno problematično za vozača koji želi titulu i trenutno je treći u generalnom poretku.

Što se tiče trke u Belgiji, u bodovima su završili još Luis Hamilton (Ferari), Oskar Pijastri (Meklaren), Isak Hađar (RB), Lando Noris (Meklaren), Gabrijel Bortoleto (Audi), Arvid Lindlbad (RB) i Franko Kolapinto (Alpin).

Antoneli ostaje lider sa 204 boda, Hamilton je na 159, Rasel na 154, a Lekler na 126.

Naredna trka vozi se u Mađarskoj i to idućeg vikenda.

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Tagovi

Formula 1 Kimi Antoneli

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