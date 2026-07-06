Ferari na tronu, kao nekad: Košmar lidera F1 u Silverstounu, biće drame za titulu

Vozač Ferarija Šarl Lekler pobijedio na trci Formule 1 na stazi Silverstoun. Kimi Antoneli doživio košmarni kraj vikenda.

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Monežanin Šarl Lekler pobijedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstoun. U haotičnom nedjeljnom takmičenju, as Ferarija najbolje se snašao među rivalima i završio kao prvoplasirani ispred drugoplasiranog u generalnom plasmanu Džordža Rasela i klupskog kolege iz Ferarija, Luisa Hamiltona.

Svojim prvim trijumfom u sezoni, Lekler (28) je trku za titulu učinio zanimljivom, jer Antoneli (19) sada u svom Mercedesu na 25 poena prednosti u generalnom plasmanu zato što je u Silverstounu završio tek na 15. mjestu nakon kazne.

Italijanov katastrofalni trkački dan (počeo na pol-poziciji) skoro u potpunosti je iskoristio drugoplasirani u generalnom plasmanu, njegov klupski kolega, Britanac Džord Rasel (28). On je zauzeo drugo mjesto i sada na drugom mjestu u trci za titulu ima realnije šanse da još konkretnije napadne naslov prvaka u preostalih 13 trka.

Hamiltonova druga mladost

Svoju šansu za to tražiće i Luis Hamilton (41), koji je osvojio 15 poena kao trećeplasirani u trci i "Broj 3" i u generalnom plasmanu, sa 32 poena manje u odnosu na vodećeg Antonelija. Kako Hamilton vozi u ovom trenutku sezone pokazuje i činjenica da je četvrti put u posljednjih pet trka završio na podijumu.

Sa druge strane, žaliće Antoneli zbog kvara na štitniku svog prednjeg lijevog točka, zbog kojeg je umjesto u borbu za pobjedu protiv Leklera morao dodatna dva puta u pit-stop.

To je uzrokovalo da završi kao deveti, pa je kaznom "spušten" na 15. mjesto. U paničnim pokušajima da osvoji bilo koji bod previše puta je prelazio granicu staze i zato će po dobru ovog vikenda pamtiti samo svoju pobjedu u sprintu u subotu.

Sljedeća trka Formule 1 biće vožena 19. jula u Belgiji, na kultnoj stazi Spa-Frankoršamp.

(MONDO)