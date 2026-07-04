Kimi leti ka tituli Formule 1 sa samo 19 godina: Luis Hamilton daje sve i ne može da ga stigne

Sjajna sprint-trka vožena je u Silverstounu. Kimi Antoneli je za par sekundi završio ispred Luisa Hamiltona.
Lider među vozačima Formule 1 Kimi Antoneli pobjednik je subotnje sprint trke na stazi Silverstoun. Italijan je sa svojim bolidom Mercedesa ostavio iza sebe Luisa Hamiltona u Ferariju. Iako je britanski as u sprint trci na 17 krugova vodio u prvih osam, tinejdžer iz Bolonje izvršio je dovoljno jak pritisak da pretekne legendu i da ostvari prvu trku u sprintu u karijeri.
Ovim uspjehom na trci u sprintu Antoneli je povećao vođstvo u generalnom plasmanu u odnosu na drugoplasiranog klupskog kolegu Džordža Rasela, od koga sada ima 43 poena više (179 - 136). Britanac je dao sve od sebe da u sprintu prestigne trećeplasiranog Landa Norisa iz Meklarena, ali nije uspio, pa je završio kao četvrtoplasirani u kratkoj trci.
Viđena je uzbudljiva borba i motivisani i ravnopravni Hamilton, koji je stigao u Britaniju poslije pobjede na trci za VN Austrije prije dvije nedjelje. Antoneli mu je pobjegao za 2,7 sekundi i trijumfovao u sprintu daleko između njihovih rivala, jer je Noris kao trećeplasirani kasnio čak dodatnih sedam sekundi za Hamiltonom.
"Bila je teška trka i nije bilo lako ostaviti Mercedes za sobom... Gurao sam što sam jače mogao i dao sam apsolutno sve, ali svaka čast Kimiju. Moramo da radimo da bismo pokušali da smanjimo taj zaostatak i da bismo ostali ravnopravni", rekao je Hamilton.
Ovo je bio plasman osam najboljih u sprintu u Britaniji
- Kimi Antoneli (Mercedes)
- Luis Hamilton (Ferari)
- Lando Noris (Meklaren)
- Džordž Rasel (Meklaren)
- Šarl Lekler (Ferari)
- Maks Ferstapen (Red Bul)
- Oskar Pjastri (Meklaren)
- Lajam Louson (Rejsing Buls)
Kvalifikacije za VN Velike Britanije počinju u subotu u 17 časova po našem vremenu, a trka je zakazana za nedjelju u 14 časova.
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