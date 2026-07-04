Kimi leti ka tituli Formule 1 sa samo 19 godina: Luis Hamilton daje sve i ne može da ga stigne

Sjajna sprint-trka vožena je u Silverstounu. Kimi Antoneli je za par sekundi završio ispred Luisa Hamiltona.

Izvor: Philip FONG / AFP / Profimedia

Lider među vozačima Formule 1 Kimi Antoneli pobjednik je subotnje sprint trke na stazi Silverstoun. Italijan je sa svojim bolidom Mercedesa ostavio iza sebe Luisa Hamiltona u Ferariju. Iako je britanski as u sprint trci na 17 krugova vodio u prvih osam, tinejdžer iz Bolonje izvršio je dovoljno jak pritisak da pretekne legendu i da ostvari prvu trku u sprintu u karijeri.

Ovim uspjehom na trci u sprintu Antoneli je povećao vođstvo u generalnom plasmanu u odnosu na drugoplasiranog klupskog kolegu Džordža Rasela, od koga sada ima 43 poena više (179 - 136). Britanac je dao sve od sebe da u sprintu prestigne trećeplasiranog Landa Norisa iz Meklarena, ali nije uspio, pa je završio kao četvrtoplasirani u kratkoj trci.

Viđena je uzbudljiva borba i motivisani i ravnopravni Hamilton, koji je stigao u Britaniju poslije pobjede na trci za VN Austrije prije dvije nedjelje. Antoneli mu je pobjegao za 2,7 sekundi i trijumfovao u sprintu daleko između njihovih rivala, jer je Noris kao trećeplasirani kasnio čak dodatnih sedam sekundi za Hamiltonom.

"Bila je teška trka i nije bilo lako ostaviti Mercedes za sobom... Gurao sam što sam jače mogao i dao sam apsolutno sve, ali svaka čast Kimiju. Moramo da radimo da bismo pokušali da smanjimo taj zaostatak i da bismo ostali ravnopravni", rekao je Hamilton.

Ovo je bio plasman osam najboljih u sprintu u Britaniji

Kimi Antoneli (Mercedes) Luis Hamilton (Ferari) Lando Noris (Meklaren) Džordž Rasel (Meklaren) Šarl Lekler (Ferari) Maks Ferstapen (Red Bul) Oskar Pjastri (Meklaren) Lajam Louson (Rejsing Buls)

Kvalifikacije za VN Velike Britanije počinju u subotu u 17 časova po našem vremenu, a trka je zakazana za nedjelju u 14 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!