logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kimi leti ka tituli Formule 1 sa samo 19 godina: Luis Hamilton daje sve i ne može da ga stigne

Kimi leti ka tituli Formule 1 sa samo 19 godina: Luis Hamilton daje sve i ne može da ga stigne

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sjajna sprint-trka vožena je u Silverstounu. Kimi Antoneli je za par sekundi završio ispred Luisa Hamiltona.

Kimi Antoneli pobijedio u sprint trci u Silverstounu Izvor: Philip FONG / AFP / Profimedia

Lider među vozačima Formule 1 Kimi Antoneli pobjednik je subotnje sprint trke na stazi Silverstoun. Italijan je sa svojim bolidom Mercedesa ostavio iza sebe Luisa Hamiltona u Ferariju. Iako je britanski as u sprint trci na 17 krugova vodio u prvih osam, tinejdžer iz Bolonje izvršio je dovoljno jak pritisak da pretekne legendu i da ostvari prvu trku u sprintu u karijeri.

Ovim uspjehom na trci u sprintu Antoneli je povećao vođstvo u generalnom plasmanu u odnosu na drugoplasiranog klupskog kolegu Džordža Rasela, od koga sada ima 43 poena više (179 - 136). Britanac je dao sve od sebe da u sprintu prestigne trećeplasiranog Landa Norisa iz Meklarena, ali nije uspio, pa je završio kao četvrtoplasirani u kratkoj trci.

Viđena je uzbudljiva borba i motivisani i ravnopravni Hamilton, koji je stigao u Britaniju poslije pobjede na trci za VN Austrije prije dvije nedjelje. Antoneli mu je pobjegao za 2,7 sekundi i trijumfovao u sprintu daleko između njihovih rivala, jer je Noris kao trećeplasirani kasnio čak dodatnih sedam sekundi za Hamiltonom.

"Bila je teška trka i nije bilo lako ostaviti Mercedes za sobom... Gurao sam što sam jače mogao i dao sam apsolutno sve, ali svaka čast Kimiju. Moramo da radimo da bismo pokušali da smanjimo taj zaostatak i da bismo ostali ravnopravni", rekao je Hamilton.

Ovo je bio plasman osam najboljih u sprintu u Britaniji

  1. Kimi Antoneli (Mercedes)
  2. Luis Hamilton (Ferari)
  3. Lando Noris (Meklaren)
  4. Džordž Rasel (Meklaren)
  5. Šarl Lekler (Ferari)
  6. Maks Ferstapen (Red Bul)
  7. Oskar Pjastri (Meklaren)
  8. Lajam Louson (Rejsing Buls)

Kvalifikacije za VN Velike Britanije počinju u subotu u 17 časova po našem vremenu, a trka je zakazana za nedjelju u 14 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kimi Antoneli Formula 1 Luis Hamilton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC