Ovo je godina Kimija Antonelija: Probudio se Meklaren, ali zna se ko dominira

Kimi Antoneli dominira u Formuli 1, osvojivši "pol" poziciju za Veliku nagradu Majamija. Počeo je da se budi i Meklaren, vidjećemo da li kasno.

Poslije duge pauze, koju je uzrokovalo otkazivanje trka na Bliskom istoku zbog dobro poznate političke situacije, ovog vikenda se Formula 1 vratila u Majamiju. Pravila su blago promijenjena poslije negodovanja gotovo svih vozača i navijača, ali se situacija nije drastično promijenila.

Aktuelni lider šampionata Kimi Antoneli osvojio je "pol" poziciju za Veliku nagradu Majamija sa prednošću od 166 hiljaditinki nad Maksom Ferstapenom iz Red Bula. Ovo je treća uzastopna "pol" pozicija za Antonelija koji će tako danas od 19 časova (trka pomjerena ranije zbog vrućina) pokušati da dođe do još jedne pobjede u "najbržem cirkusu" koji bi svakako bio poruka rivalima da se ne šali i da želi odmah šampionsku titulu.

U drugom redu iza njega biće Šarl Lekler (Ferari), a na četvrtom mjestu aktuelni šampion Lando Noris - inače pobjednik "sprinta" u Majamiju, što je donekle bila naznaka buđenja Meklarena.

U sprintu je drugo mjesto osvojio njegov klupski kolega Oskar Pijastri, i bila je to naznaka buđenja Meklarena, ali samo za kratko. Pijastri je tek sedmi bio u kvalifikacijama, tako da su između njega i Norisa još Džordž Rasel (Mercedes) i Luis Hamilton (Ferari). Najveće iznenađenje je Franko Kolapinto (Alpina) koji je imao osmo vrijeme, a u najboljih deset su i Isak Hađar (Red Bul) i Pjer Gasli (Alpina).

Podsjetimo, Kimi Antoneli ima 75 bodova, Džordž Rasel 68, Šarl Lekler je na 55, Luis Hamilton na 43, Lando Noris na 33, Oskar Pijastri na 27, Oliver Berman na 17, Pjer Gasli i Maks Ferstapen na 16...