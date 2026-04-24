Formula 1 napravila veliku promjenu: Vratila trku na kojoj je Hamilton stigao Šumahera

Formula 1 ozvaničila povratak trke u Istanbulu u kalendar.

Izvor: Profimedia

Formula 1 se vraća u Tursku od 2027. i Istanbul će organizovati trku bar pet godina, zvanično je saopšteno u petak. Predsjednik te zemlje Redžep Tajip Erdogan, prvi operativac Formule 1 Stefano Domenikali i predsjednik Međunarodne automobilske federacije Mohamed Ben Sulajem ozvaničili su taj dogovor u Istanbulu.

Erdogan je rekao da je povratak Formule 1 rezultat čvrste vjere u njegovu zemlju, kao i u njene organizacione sposobnosti.

"Nadam se da će saradnja sa F1 samo rasti u sljedećim godinama, dok Istanbul bude organizovao uzbudljive, kvalitetetne, trke", naveo je Erdogan.

Trka u azijskoj strani Istanbula poslednji put je vožena 2021. godine, a postojao je i gran-pri između 2005. i 2011. Između ostalog, u Istanbulu je Luis Hamilton 2020. pobijedio i osvojio sedmu titulu prvaka svijeta, čime se izjednačio sa Mihaelom Šumaherom.

Turska je izgubila trku 2022. godine, kada se pojavio Katar, spreman da garantuje da će uložiti desetine miliona evra. U međuvremenu su i Turci ojačali svoju poziciju i vratiti u F1 kalendar svoju stazu, dugačku 5,3 kilometara.

Posljednji vozač F1 koji je pobijedio u Istanbulu bio je Valteri Botas u Mercedesu 2021.

Formula 1 će i dalje imati 24 trke u kalendaru, jer će trka za Veliku nagradu Holandije posle ove sezone ispasti iz kalendara, a tokom petogodišnjeg ugovora sa Turskom, naizmjenično će biti organizovane trke u Belgiji i Barseloni.

