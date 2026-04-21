Haos u F1 se rješava novim pravilima: Velike promjene stižu poslije samo 3 trke

Formula 1 donijela je odluku da poslije tri trke promijeni nekoliko pravila.

Čelnici Formule 1 donijeli su odluku da se poslije tri trke nekoliko pravila u ovom sportu promijene. Međunarodna automobilistička federacija (FIA) objavila je o kojoj inicijativi je riječ, odnosno paket problema koji stupa na snagu već u narednoj trci koja je na programu 3. maja na Velikoj nagradi Majamija.

Odluka je donesena jednoglasno, a poslije razgovora sa timovima i proizvođačima motora. Zapravo, vapaj vozača napokon je dobio prizvuk, saslušan je i sproveden u djelo. Posebno velike zvijezde protivile su se promjenama, koje su bile vezane za modifikovanje rada motora. Tako je i četvorostruki šampion Maks Ferstapen bio surovo iskren i nove bolide nazvao "antitrkačkim".

Formula 1 započela je novu eru. Uvela je hibridne motore - pravilo da motori moraju da imaju 50 posto snage sa unutrašnjim sagorijevanjem, a 50 posto da budu električna.

Koje promjene je uvela Formula 1 poslije tri trke?

Trka - kad je u pitanju sama trka akcenat je stavljen na izbjegavanje opasnih situacija. U ovom sportu postoje velike razlike u brzinama između bolida, zbog različite snage motora. Ovaj problem izazvao je i udes Olivera Bermena koji je u Japanu pokušao da izbjegne Fransa Kolapinta. Sad će maksimalna snaga u "boost" režimu biti veća od 150 kilovati. Bolidima će biti dozvoljeno da koriste 350 kilovati električne snage prilikom ubrzanja na izlasku iz krivina, ali će biti ograničeni na 250 kilovati u ostalim dijelovima kruga.

Kišni uslovi - u novoj sezoni nije bilo vremenskih nepogoda, ali kad one budu nastupile, temperatura grijača za gume će biti povećana, a korišćenje ERS-a (Energy Recovery System, odnosno sistem koji skladišti energiju) smanjeno kako bi kontrola bila bolja. Promjene će biti uvedene i na zadnjim svjetlima, kako bi automobili bili vidljivi.

- u novoj sezoni nije bilo vremenskih nepogoda, ali kad one budu nastupile, temperatura grijača za gume će biti povećana, a korišćenje ERS-a (Energy Recovery System, odnosno sistem koji skladišti energiju) smanjeno kako bi kontrola bila bolja. Promjene će biti uvedene i na zadnjim svjetlima, kako bi automobili bili vidljivi. Start trke - U Majamiju ćemo vidjeti i novi sigurnosni mehanizam za start. Ideja je da, ako neki bolid krene suviše sporo ili ne ubrza kako treba, sistem će to prepoznati. U tom slučaju se uključuje dio hibridnog motora (MGU-K), koji daje dodatnu električnu snagu, kako bi bolid imao dovoljno ubrzanje da ne predstavlja opasnost za druge vozače na startu. Pored toga, iza tog bolida će se uključiti trepćuća svjetla, kako bi vozači iza odmah znali da ispred njih postoji problem i da moraju da reaguju.

