logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mijenjaju se pravila Formule 1 poslije tri trke: Umalo tragedija na "Suzuki" zbog izmišljotina

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oliver Berman mogao je da strada zbog novih pravila u Formuli 1 i samo ga je puka sreća spasila.

Formula 1 mijenja pravila Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Nova pravila u Formuli 1 počela su već da iritiraju navijače i vozače i poslije tri trke već postoje apeli za ozbiljnim promjenama. To je posebno izraženo poslije Velike nagrade Japana gdje smo umalo imali tragediju, pošto je samo puka sreća spasila Olivera Bermana iz Hasa.

Berman je vozio iza Kolapinta (Alpina) i odjednom je morao da "bježi" od njega pošto je Argentinac drastično usporio kako bi "napunio bateriju", tako da je Britanac izletio sa staze i udario u zaštitnu ogradu pri 50G. Jedva je stajao na nogama poslije sudara i jasno je da se sve dogodilo zbog novih pravila Formule 1, tako da je FIA morala da se oglasi i smiri navijače najavom razgovora na ovu temu.

"Od njihovog uvođenja, propisi za 2026. godinu bili su predmet stalnih diskusija između FIA, timova, proizvođača pogonskih jedinica, vozača i FOM-a. Po svom samom dizajnu, ovi propisi uključuju niz podesivih parametara, posebno u vezi sa upravljanjem energijom, koji omogućavaju optimizaciju na osnovu podataka iz stvarnih uslova", navodi se i zatim dodaje:  "Zajednički stav svih učesnika bio je da se sprovede strukturirana revizija nakon početne faze sezone, kako bi se prikupilo i analiziralo dovoljno podataka. U aprilu je zakazano više sastanaka kako bi se procijenilo funkcionisanje novih propisa i utvrdilo da li su potrebna dodatna unapređenja."

"Sve potencijalne izmjene, posebno one koje se odnose na upravljanje energijom, zahtijevaju pažljive simulacije i detaljne analize. FIA će nastaviti da radi u bliskoj i konstruktivnoj saradnji sa svim učesnicima kako bi se obezbijedio najbolji mogući ishod za sport, a bezbjednost će uvijek ostati ključni dio misije FIA. U ovom trenutku, svaka spekulacija o prirodi mogućih promjena bila bi preuranjena. Dalja obavještenja biće saopštena u dogledno vrijeme."

Zašto su nova pravila kriva?


U ovoj sezoni električni dio motora je mnogo jači (oko 350 kW) i skoro polovina snage dolazi iz baterije. Vozači tako sada "pune" bateriju pri kočenju i pri ranijem puštanju gasa, tako da kasnije imaju potrebnu energiju kojom mogu da "ubrzaju bolid" i da je koriste pri preticanju. To je dovelo do mnogo više preticanja na stazi, ali kako to iskusniji vozači kažu - manje je tu umijeća, radi se prosto o balansiranju između potrošnje energije.


Protiv ovakvih pravila koja ugrožavaju živote vozača već su ustali Fernando Alonso, Maks Ferstapen i Karlos Sainc, pošto im se ne sviđa kako izgleda nova Formula 1.

Pitanje je tek kako će ovo izgledati na stazama poput Monaka i Bakua. Naredna trka Formule 1 je tek 1. maja u Majamiju.

Tagovi

Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC