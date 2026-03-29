logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Strašan sudar na trci Formule 1: Berman nije mogao da stoji, sve zbog novih pravila

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Oliver Berman je izletio sa staze jer je ispred njega usporio Franko Kolapinto, koji je htio da "napuni bateriju" bolida zbog novih pravila Formule 1.

Strašan sudar na Velikoj nagradi Japana Izvor: Twitter/cr4zykiss/Screenshot

Kimi Antoneli trijumfovao je na Velikoj nagradi Japana i poveo je u šampionatu Formule 1, a nećemo pogriješiti ako kažemo da su mu dešavanja na stazi išla naruku. Između ostalog, Antoneli je iskoristio sudar Olivera Bermana iz Hasa i izlazak bezbjednosnog vozila na stazu, kada je promijenio gume uz kraći ostanak u pit-stopu.

Sve se dogodilo u 22. krugu kada je Oli Berman (Has) vozio iza Franka Kolapinta (Alpina) i izgubio je kontrolu nad vozilom, pa je izletio sa staze i udario u zaštitnu ogradu.

Pogledajte kako je to izgledalo:


Šta se zapravo dogodilo? Berman je vozio znatno brže od Kolapinta koji je počeo iznenada da koči iza njega, ali ne kako bi se odbranio, nego kako bi "napunio bateriju" svog motora. Zato je Berman morao da izbjegava Kolapinta na stazi i izgubio je kontrolu, pa smo na djelu vidjeli koliko nova pravila Formule 1 nemaju smisla.


U ovoj sezoni električni dio motora je mnogo jači (oko 350 kW) i skoro polovina snage dolazi iz baterije. Vozači "pune" bateriju pri kočenju i pri ranijem puštanju gasa, tako da kasnije imaju potrebnu energiju kojom mogu da "ubrzaju bolid" i da je koriste pri preticanju. To je dovelo do mnogo više preticanja na stazi, ali kako to iskusniji vozači kažu - manje je tu umijeća, radi se prosto o balansiranju između potrošnje energije.

Šta je sa Bermanom?

Has je potvrdio da Oliver Berman nije ništa slomio, iako nije mogao da stoji na nogama poslije sudara. Pretrpio je silu od 50G u tom incidentu, što može da dovede do gubitka svijesti i drugih posljedica. Zato su ga redari držali kada je izašao iz bolida, a on se hvatao za zglob noge.

Tagovi

Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC