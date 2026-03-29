Strašan sudar na trci Formule 1: Berman nije mogao da stoji, sve zbog novih pravila

Oliver Berman je izletio sa staze jer je ispred njega usporio Franko Kolapinto, koji je htio da "napuni bateriju" bolida zbog novih pravila Formule 1.

Kimi Antoneli trijumfovao je na Velikoj nagradi Japana i poveo je u šampionatu Formule 1, a nećemo pogriješiti ako kažemo da su mu dešavanja na stazi išla naruku. Između ostalog, Antoneli je iskoristio sudar Olivera Bermana iz Hasa i izlazak bezbjednosnog vozila na stazu, kada je promijenio gume uz kraći ostanak u pit-stopu.

Sve se dogodilo u 22. krugu kada je Oli Berman (Has) vozio iza Franka Kolapinta (Alpina) i izgubio je kontrolu nad vozilom, pa je izletio sa staze i udario u zaštitnu ogradu.

Šta se zapravo dogodilo? Berman je vozio znatno brže od Kolapinta koji je počeo iznenada da koči iza njega, ali ne kako bi se odbranio, nego kako bi "napunio bateriju" svog motora. Zato je Berman morao da izbjegava Kolapinta na stazi i izgubio je kontrolu, pa smo na djelu vidjeli koliko nova pravila Formule 1 nemaju smisla.

Don’t forget that these regulations caused the crash that injured Ollie Bearman:



If Colapinto didn’t have to harvest energy so aggressively, Bearman wouldn’t have such a huge speed advantage ‍♂️



The 2026 regulations are also DANGEROUSpic.twitter.com/DQahLYuOwi — Formula God (@formula1god)March 29, 2026



U ovoj sezoni električni dio motora je mnogo jači (oko 350 kW) i skoro polovina snage dolazi iz baterije. Vozači "pune" bateriju pri kočenju i pri ranijem puštanju gasa, tako da kasnije imaju potrebnu energiju kojom mogu da "ubrzaju bolid" i da je koriste pri preticanju. To je dovelo do mnogo više preticanja na stazi, ali kako to iskusniji vozači kažu - manje je tu umijeća, radi se prosto o balansiranju između potrošnje energije.

Šta je sa Bermanom?

Has je potvrdio da Oliver Berman nije ništa slomio, iako nije mogao da stoji na nogama poslije sudara. Pretrpio je silu od 50G u tom incidentu, što može da dovede do gubitka svijesti i drugih posljedica. Zato su ga redari držali kada je izašao iz bolida, a on se hvatao za zglob noge.