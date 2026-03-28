Novi Kimi vlada Formulom 1: Ima 19 godina i svaki vikend piše istoriju

Andrea Kimi Antoneli je drugi put ove sezone došao do pol pozicije, ovoga puta u Suzuki.

Na kraju kvalifikacija u Suzuki upisana je istorija, 50. put je neki italijanski vozač uzeo pol poziciju. Pogađate, to je bio Kimi Antoneli. Nakon što je ranije tokom ove sezone postao najmlađi ikada sa pol pozicijom sada je u Japanu drugi put pobijedio u kvalifikacijama i startovaće sa prvog mjesta.

Naravno ponovo su dominirali Mercedesi pa je tako Džordž Rasel poslije problema sa bolidom bio drugi, dok je trećeplasirani bio Oskar Pjastri koji je nakon trke priznao da Meklaren još ne može da stigne Mercedes, ali da mu se polako približava.

"Super sam zadovoljan sesijom. Ovo je dobra vožnja, stalno sam bio sve bolji. Zaista sam zadovoljan i koncentrisaću se na trku. Navijači u Japanu su sjajni, imaju toliko strasti i nevjerovatan je osjećaj voziti ovdje. Hvala im svima što su došli", rekao je Antoneli poslije trke.

Kako izgleda ostatak?

Zamalo da Meklaren popuni drugi startni red, ali je Šarl Lekler u Ferariju bio brži za četiri hiljadita dijela sekunde od Landa Norisa. Šesti je Luis Hamilton, a zatim slijede Francuzi Gasli i Hađar. U prvih deset su Bartoleto u Audiju i Linblad. Za bodove će se trkati od sedam ujutru u nedjelju.