logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Formuli 1 pred trku u Japanu: Maks Ferstapen izbacio novinara sa konferencije za medije!?

Nebojša Šatara
0

Burna reakcija Maksa Ferstapena kada je ugledao britanskog novinara na konferenciji za medije u Japanu.

maks ferstapen izbacio novinara u japanu Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Trostruki šampion Formule 1 Maks Ferstapen izbacio je novinara sa konferencije za medije uoči Velike nagrade Japana. Njih dvojica su u sukobu još od završnice prošle sezone u Abu Dabiju, kada je Lando Noris osvojio titulu, a Ferstapena je uvrijedilo pitanje o "propuštenim šansama".

Kada je vidio da je među predstavnicima medija u Suzuki i Džils Ričards iz Gardijana, Maks Ferstapen je pobjesnio i rekao da se neće obratiti prisutnima sve dok ga ne izbace iz sale.


"Samo trenutak, neću govoriti dok on ne ode", rekao je Ferstapen, na šta je Ričads upitao Holanđanina da li je ozbiljan i da li je to zbog pitanja koje mu je postavio na posljednjoj trci prošle sezone, kada je i saznao da je upravo to problematično prvom vozaču Red Bula.

"Da, to je. Izlazi", rekao je Ferstapen, na šta je Džils Ričards to i uradio, a zatim su uslijedila pitanja novinara: "Sada počnite".

Zašto je Ferstapen pobjesnio?


Prošlo je nekoliko mjeseci, ali Maks Ferstapen još nije oprostio Džilsu Ričardsu što ga je, prema njegovom mišljenju, pokušao isprovocirati u Abu Dabiju. Kao što je poznato, Ferstapen je slavio na toj trci, ali je ipak izgubio titulu, za dva boda je bio iza šampiona Landa Norisa.

Zato je upitan da li žali zbog "incidenta s Džordžom Raselom sa trke u Barseloni", kada se, bar se tako činilo, vozač Red Bula namjerno zabio u bolid Mercedesa i dobio je kaznu koja ga je sa petog mjesta spustila na deseto mjesto i izgubio je devet bodova.

"Zaboravljate sve ostalo što se dogodilo u mojoj sezoni. Spominjete samo Barselonu. Znao sam da će to doći. Sad mi se samo glupo smiješite. Ne znam. Da, to je na kraju dio trkanja. Živiš i učiš. Prvenstvo ima 24 trke. Dobio sam i ja puno božićnih poklona u drugom dijelu sezone, pa možete i to dovesti u pitanje", rekao je tada Ferstapen.

Ove sezone Maks Ferstapen osvojio je osam bodova u prve dvije trke sezone, pošto je poslije šestog mjesta u Australiji - morao da "povuče" bolid sa staze u Kini. Za sada je lider šampionata Džordž Rasel sa 51 bodom, a za njim ide klupski kolega iz Mercedesa Kimi Antoneli sa 47. 

Velika trka Japana vozi se ovog vikenda i vidjećemo da li će i na njoj Mercedes i Ferari nastaviti dominaciju u "novoj eri Formule 1".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:18
F1, A1
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)

Tagovi

Maks Ferstapen Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC