Kimi Antoneli je svjetsko čudo: Nova pobjeda, najmlađi je ikada koji vodi u šampionatu Formule 1

Mercedes je napravio strašan bolid, a ima i nevjerovatnog Kimija Antonelija koji je dobio dvije trke zaredom.

Izvor: Philip FONG / AFP / Profimedia

Talentovani Kimi Antoneli došao je do druge pobjede u karijeri u Formuli 1 pošto je danas trijumfovao na Velikoj nagradi Japana. Antoneli (19) je bio najbrži prvo u kvalifikacijama, da bi i na kultnoj stazi "Suzuka" pokazao umijeće, pošto se njegov tim najbolje snašao poslije udesa koji je imao Oliver Berman iz Hasa.

Pri preticanju Kolapinta, Oliver Berman je izgubio kontrolu nad bolidom i izletio je sa staze, udarivši u zaštitnu ogradu. Do tog trenutka na prvoj poziciji bio je Oskar Pijastri iz Meklarena, poslije čega je na stazu izašlo bezbjednosno vozilo i omogućilo je Antoneliju da zamijeni gume uz manje izgubljenog vremena u odnosu na rivale, tako da je preuzeo vođstvo u trci i nije ga ispuštao do kraja.

Sa oko 14 sekundi zaostatka iza njega je završio upravo pomenuti Oskar Pijastri, kome su ovo prvi bodovi u šampionatu jer prethodne dvije trke praktično nije ni vozio, a treći na postolju bio je Šarl Lekler iz Ferarija.

Slijede zatim četiri britanska vozača: Džordž Rasel iz Mercedesa, koji je izgubio tako vodeće mjesto u šampionatu, pa Lando Noris iz Meklarena, a zatim Luis Hamilton iz Ferarija. Sedmo mjesto osvojio je Pjer Gasli (Alpina), osmi je bio Maks Ferstapen (Red Bul), deveti Lijam Loson (RB), a još Esteban Okon (Has) je završio u bodovima.

Antoneli je sada najmlađi lider u Formula 1 šampionatu i ima 72 boda poslije tri podijuma u tri trke, a za njim ide klupski kolega Džordž Rasel sa 63.

Naredna trka Formule 1 vozi se tek 1. maja u Majamiju jer su trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkazane.