"Mijenjate pravila ili ja odoh": Maks Ferstapen zaprijetio da će se povući iz Formule 1

Maks Ferstapen bijesan zbog novih pravila u Formuli 1 i najavljuje povlačenje.

Četvorostruki šampion Formule 1 Maks Ferstapen najavio je da bi mogao da se povuče iz ovog sporta na kraju sezone, ako se pravila ne promijene. Ferstapen je vidno nezadovoljan novim pravilima u Formuli 1 i nova era ne samo da je zbunjujuća za navijače, nego su i vozači mahom protiv - osim onih kojima trenutno dobro ide: Antoneli, Rasel, Lekler...

U ovoj sezoni Ferstapen je osvojio samo 12 bodova u novom Red Bulu. Bio je šesti u Australiji, trku u Kini nije završio, dok je na Velikoj nagradi Japana tek osmi prošao kroz cilj i to znači da je prvi put poslije devet godina vezao tri trke van najboljih pet. Ali, nije Ferstapen kivan samo na svoje rezultate, prosto mu se ne sviđa nova era Formule 1 u kojoj je trkanje sve manje bitno, nego je sad fokus na čuvanju baterije i korišćenju dodatne energije.

Prema pisanju holandskog "Telegrafa", koji obično ima provjerene informacije o Maksu Ferstapenu, nije isključeno da ovo bude i posljednja sezona za njega u Formuli 1. Iako mu ugovor traje do 2028.

"Privatno sam veoma srećan. Takođe, čekaš 24 trke. Ovaj put ih je 22. Ali obično 24. I onda se zapitaš - da li ovo vrijedi? Ili više uživam kada sam kod kuće sa porodicom? Da više viđam prijatelje kada ne uživaš u svom sportu? Želim da budem ovdje da bih se zabavljao", rekao je Maks Ferstapen i objasnio u čemu je problem.

"Mogu lako da prihvatim da budem sedmi ili osmi, gdje se trenutno nalazim. Jer znam da ne možeš stalno da dominiraš ili da budeš prvi ili drugi, da se boriš za podijum svaki put. Vrlo sam realan po tom pitanju i već sam to prošao. Nisam uvijek samo pobjeđivao u Formuli 1. Ali u isto vrijeme, kada si sedmi ili osmi i ne uživaš u cijelom tom sistemu iza toga, to ne djeluje prirodno za jednog vozača", dodao je Holanđanin.

Istakao je da pokušava da se prilagodi i da mu ne ide, pošto ovo nije sanjao kao dijete - otud mu ni novac nije bitan: "Želim da budem ovdje da bih se zabavljao, da se dobro provedem i da uživam. Trenutno to baš i nije slučaj. Naravno da uživam u određenim stvarima. Uživam u radu sa svojim timom. To je kao druga porodica. Ali kada sjednem u bolid, to nažalost nije najprijatnije iskustvo. Trudim se. Svaki dan sebi govorim da pokušam da uživam. Ali je zaista teško."

"Ja to gledam ovako: često čuješ od sportista, kada ih pitaš kako su postali uspješni - sve počinje time da uživaš u onome što radiš, prije nego što možeš da se posvetiš 100 odsto. Sada mislim da se posvećujem 100 odsto i dalje pokušavam, ali način na koji sebe tjeram da dam maksimum mislim da trenutno nije zdrav, jer ne uživam u onome što radim. I sada ljudi lako mogu da kažu: ‘Pa da, osvojio si toliko titula i trka i sada se žališ samo zato što bolid nije dobar.’ Možda se to tako može posmatrati, ali ja to vidim drugačije", zaključio je Ferstapen.

Da li će se pravila mijenjati?

FIA je već čula apele vozača koji su digli glas, posebno nakon stravične nesreće Olivera Bermana. Najavljeni su razgovori na ovu temu i vidjećemo da li će doći do promjene pravila. Ako ne bude tako, Maks Ferstapen ističe da će ozbiljno razmisliti o tome da se penzioniše - ili promijeni sport.

"Pomalo je tužno što uopšte pričamo o ovome. Tako je kako je. Ne treba da me žalite. Biću dobro", rekao je Ferstapen koji je već rekao da ga zanima "24 sata Nirburgringa".