"Griješite, ovo je istina": Žan Tod otvorio dušu o Mihaelu Šumaheru i otkrio veliku zabludu

Najbolji prijatelj Mihaela Šumahera Žan Tod otkrio je nepoznate detalje.

Izvor: Profimedia/Patrick HERTZOG / AFP

Jedan od rijetkih ljudi koji posjećuju legendarnog vozača Formule 1 Mihaela Šumahera je njegov veliki prijatelj Žan Tod. U Ferariju su zajedno osvojili pet titula šampiona i ne postoji niko na svijetu ko ga poznaje bolje nego on. Stoga mu cijela situacija sa Mihaelom jako teško pada, a u jednom podkastu je ispričao kako je javnost u zabludi kada je u pitanju karakter slavnog Nijemca.

On je u "Full Performance" otkrio nepoznate detalje njihovog odnosa i opisao Mihaela mnogo drugačije od slike koju ljudi uglavnom imaju o njemu. Prema njegovim riječima, Šumaher je miran i staložen, nikada nije bio galamdžija i neko ko se ponaša kao velika zvijezda.

To je potkrijepio pričom kada je Šumaher na vrhuncu slave posumnjao u sebe. "Nakon što smo osvojili titulu prvaka, imali smo test vožnju u Fioranu. Prišao mi je i rekao: 'Možeš li da mi daš pola dana da vidim jesam li još uvijek dobar?' Mislim da je velika snaga ne biti siguran u to da si dobar. Niko od nas ne misli da je dobar, uvijek se bojimo jesmo li dovoljno dobri. S jedne strane, to je bolno jer nikad ne uživaš dovoljno u rezultatu, ali s druge strane, to te tjera naprijed", ispričao je Tod.

"Ljudi potpuno griješe oko njega. On je sramežljiv i velikodušan. Svoju sramežljivost sakriva tako što djeluje arogantno. To ne radite da bi vam pomoglo, to je jednostavno vaš karakter. Mi smo se međusobno štitili. Tako se profesionalni odnos pretvorio u pravo prijateljstvo", zaključio je Francuz.

Tod je jedan od rijetkih ljudi koji posjećuje Mihaela već 13 godina i ne iznosi niti jedan detalj oko njegovog zdravstvenoj stanja, poštujući njega, ali i njegovu porodicu koja je dosta propratila tokom ovih godina.

Muk u porodici Šumaher

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Žan Tod je kao svaki pravi prijatelj zaštitnički nastrojen prema porodici Šumaher i ne dozvoljava da bilo ko naruši taj njihov odnos.

"Porodica je odlučila ne odgovarati na pitanja o njegovom stanju. To je odluka koju poštujem. Redovno ga posjećujem s velikom naklonošću, i njega i njegovu porodicu. Naša veza prevazilazi nekadašnju poslovnu saradnju. On je dio mog života, koji je danas daleko od Formule 1", rekao je jednom prilikom Tod.

Žan Tod bio najznačajniji čovjek za karijeru Mihaela Šumahera koji je pod njegovom "palicom" osvojio pet uzastopnih šampionskih titula, a Šumaher je 72 pobjede zabilježio dok je Tod bio prvi operativac Ferarija. Nakon odlaska iz Ferarija Tod je čak 12 godina bio prvi čovjek FIA.

Gdje je Šumaher i ko ga još posjećuje?

Slavni vozač je godinama bio na porodičnom imanju u Švajcarskoj, dok se prema nekim navodima trenutno nalazi na Majorki, gdje je smješten u velelepnoj vili.

Osim njegove supruge Korine i djece, samo još tri osobe mogu da posjete legendarnog asa. Među njima je Žan Tod, drugi čovjek koji posjećuje Šumahera je Ros Braun, koji je takođe bio ključni čovjek u dominaciji italijanskog tima početkom dvijehiljaditih. Treći posjetilac je Gerhard Berger, nekadašnji vozač Formule 1 iz Austrije koji mu je sa godinama postao jedan od najboljih prijatelja.