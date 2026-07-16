Veliki udarac za Meklaren: Noris zbog kazne kreće 10 mjesta niže u Belgiji!

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa 10 mjesta niže pozicije u odnosu na ostvareni rezultat u kvalifikacijama za Veliku nagradu Belgije, prenijeli su britanski mediji.

Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako prenosi Bi Bi Si, Noris je kažnjen pošto je njegov tim ugradio četvrtu jedinicu elektronike pogonskog sklopa, čime je premašen dozvoljeni broj komponenti za ovu sezonu.

Nova jedinica "power electronics", računarski sistem koji upravlja baterijom, uvedena je zbog poboljšanja pouzdanosti koja je Mercedes razvio nakon više kvarova tokom sezone. Norisov prethodni sistem nije sadržao ta unapređenja.

U Meklarenu su procijenili da je staza Spa-Frankoršamp najbolje mjesto za preuzimanje kazne, jer preticanje na njoj nije toliko teško, dok tim već od narednih trka planira uvođenje velikih aerodinamičkih unapređenja.

Britanski tim očekuje da će novi paket unapređenja, koji će biti postepeno uveden na trkama u Mađarskoj i Holandiji, omogućiti povratak u borbu sa vodećim ekipama, nakon što je u poslkednjim trkama zaostao za konkurencijom koja je već unaprijedila svoje bolide.

Meklaren je ove sezone imao više problema sa pouzdanošću. Noris nije ni startovao trku za Veliku nagradu Kine zbog kvara na elektronici pogonskog sklopa, dok je naredna jedinica imala probleme u Japanu i kasnije definitivno otkazala tokom treninga u Monaku.

"Nova generacija sistema koju je razvio Mercedes donosi značajna poboljšanja pouzdanosti. Da bismo ih iskoristili, morali smo da prihvatimo kaznu od 10 mjesta na startu za Landa Norisa", saopštio je Meklaren.

U timu očekuju da će četvrta jedinica biti korišćena do kraja sezone kako bi se izbjegle dodatne kazne.

Meklaren će u Belgiji koristiti i novo zadnje krilo, prilagođeno karakteristikama brze staze u Spa-Frankoršampu. Za razliku od pojedinih konkurenata, novi dizajn ima klasičan sistem otvaranja DRS-a.

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