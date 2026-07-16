logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki udarac za Meklaren: Noris zbog kazne kreće 10 mjesta niže u Belgiji!

Veliki udarac za Meklaren: Noris zbog kazne kreće 10 mjesta niže u Belgiji!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa 10 mjesta niže pozicije u odnosu na ostvareni rezultat u kvalifikacijama za Veliku nagradu Belgije, prenijeli su britanski mediji.

Lando Noris kreće sa 10 mjesta lošije pozicije u Belgiji Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako prenosi Bi Bi Si, Noris je kažnjen pošto je njegov tim ugradio četvrtu jedinicu elektronike pogonskog sklopa, čime je premašen dozvoljeni broj komponenti za ovu sezonu.

Nova jedinica "power electronics", računarski sistem koji upravlja baterijom, uvedena je zbog poboljšanja pouzdanosti koja je Mercedes razvio nakon više kvarova tokom sezone. Norisov prethodni sistem nije sadržao ta unapređenja.

U Meklarenu su procijenili da je staza Spa-Frankoršamp najbolje mjesto za preuzimanje kazne, jer preticanje na njoj nije toliko teško, dok tim već od narednih trka planira uvođenje velikih aerodinamičkih unapređenja.

Britanski tim očekuje da će novi paket unapređenja, koji će biti postepeno uveden na trkama u Mađarskoj i Holandiji, omogućiti povratak u borbu sa vodećim ekipama, nakon što je u poslkednjim trkama zaostao za konkurencijom koja je već unaprijedila svoje bolide.

Meklaren je ove sezone imao više problema sa pouzdanošću. Noris nije ni startovao trku za Veliku nagradu Kine zbog kvara na elektronici pogonskog sklopa, dok je naredna jedinica imala probleme u Japanu i kasnije definitivno otkazala tokom treninga u Monaku.

"Nova generacija sistema koju je razvio Mercedes donosi značajna poboljšanja pouzdanosti. Da bismo ih iskoristili, morali smo da prihvatimo kaznu od 10 mjesta na startu za Landa Norisa", saopštio je Meklaren.

U timu očekuju da će četvrta jedinica biti korišćena do kraja sezone kako bi se izbjegle dodatne kazne.

Meklaren će u Belgiji koristiti i novo zadnje krilo, prilagođeno karakteristikama brze staze u Spa-Frankoršampu. Za razliku od pojedinih konkurenata, novi dizajn ima klasičan sistem otvaranja DRS-a.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lando Noris Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC