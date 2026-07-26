Jugoslavija stala na 10 sati zbog filmske otmice: Fudbaleri savladali teroriste, generali gledali u čudu

Generali su se ukrcali na taj let, ali na kraju su fudbaleri podgoričke Budućnosti savladali otmičare na JAT-ovom letu koji je pratila cijela Evropa.

Izvor: MN PRESS

Veliki šok bio je za cijelu Jugoslaviju događaj od 26. septembra 1981. godine kada je kasno uveče otet avion JAT-a na relaciji Podgorica - Beograd. U noći između 26. i 27. septembra boing 727-200 iz Titograda ka Beogradu otela su trojica mladića iz Hrvatske. Naoružani mladići držali su kao taoce osam članova posade i čak 98 putnika, a drama je trajala čak 10 sati.

Na kraju su Borivoje Jelić, Marko Križić i Milan Prpić savladani i avion se prizemljio, a u njemu je bilo i poznatih ličnosti. Pored glumaca Marka Nikolića, Žarka Lauševića i Miše Janketića, generala Milana Šijana i Bože Lazarevića tu je bio i kompletan prvi tim Budućnosti iz Podgorice.

Sada je jedan od otmičara Borivoje Jelić istakao u intervjuu da bi želio da dođe u glavni grad Crne Gore i da se izvini fudbalerima kojima je njegov postupak izazvao u najmanju ruku neprijatnost.

Srpski nacionalizam ili crveni terorizam?

U tom timu bili su Zoran Vorotović, Slavenko Kuzeljević, Dragoljub Brnović, Zvonko Kalezić, Dragan Vujović, Žarko Vukčević, Momir Bakrač pa i kasniji igrač Crvene zvezde Zoran Vorotović...Borivoje Jelić iz Bjelovara koji sada živi u Malmeu sa svojom suprugom iz Podgorice želi da im se izvini.

Tim Budućnosti se u avionu našao jer su putovali na gostovanje u Novom Sadu protiv Vojvodine, a zapravo je avion poletio iz Dubrovnika i sletio u Podgoricu da ih pokupi. Otmičari su dugo planirali akciju, a na kraju su priznali da su oteli avion u Podgorici jer je tu obezbjeđenje bilo najslabije,

Spekulisalo se o tome šta su ciljevi otmice i zašto se ona desila, pa se pominjao i srpski nacionalizam i konekcije sa "Bader Majnhof" grupom tj. Frakcijom Crvene Armije kako se zvala grupacija u kojoj su glavnu riječ vodili komunisti predvođeni sa Ulrike Majnhof.

"Nije svejedno kad te otmu sa oružjem"

Izvor: MN PRESS

Naoružani otmičari su kapetanu Ljubomiru Zekavici i posadi rekli da se dešava otmica, a onda su sve putnike preselili u zadnji dio aviona, sa sve fudbalerima Budućnosti.

"Nije svjejedno kada avion otmu naoružani ljudi, ali nije bilo panike, bilo je adrenalina. Kada sam sa posadom izašao iz aviona, kroz dva izlaza za vanredne situacije, držao sam dvije stjuardese za ruku, čini mi se da sam ih nosio, a nisam osjećao ništa. Sami smo sebe oslobodili, pa su mediji u Evropi pisali kako su Jugosloveni oteli otmičare”, prisjetio se Petar Ljumović, jedan od fudbalera Budućnosti sa tog leta.

On se prisjetio da su otmičari natjerali posadu da prvo leti do Brindizija, pa do Atine. Postalo je gusto kada su izraelski avioni istjerali ovaj avion iz svog vazdušnog prostora, a na kraju se avion prizemljio na Kipru. Kada je avion prizemljen neko je upalio alarm za požar, a pilot i posada su do maksimuma pojačali rashladne aparate. Svi su pojurili napolje i na kraju je Žarko Vukčević, napadač tog tima Budućnosti otvorio vrata.

Zapravo je osim posade jedini u avionu uz otmičare ostao Petar Ljumović. On se sjeća kiparskih specijalaca, ali je rekao da otmičari nisu bili neprijatni prema putnicima.

"Posljedice tog događaja osjetio sam godinu dana kasnije, kad sam igrao u Grčkoj, odjendom je počela kosa da mi otpada u kolutovima. Tada mi je jedan grčki ljekar reako da je to od stresa, i dobro da je izašlo napolje. Kad sam naredne godine potpisao za francuski klub ugovor, vratila mi se kosa", priča Ljumović.

Šta se na kraju desilo?

Otmilčarima je suđeno u Beogradu, a Borivoje Jelić je dobio osam godina zatvora. Marko Križić pet, Milan Prpić tri i po godine. Pored njih Predrag Vidaković, Ksenija Dokmanović i Josip Valentić su takođe optuženi zbog saučesništva u ovoj bizarbnoj otmici u kojoj su od igrača Budućnosti bili fudbaleri: Radovan Bujić, Zoran Nikitović, Slavko Vlahović, Zoran Vorotović, Miomir Bakrač, Vojislav Vukčević, Branislav Drobnjak, Zoran Batrović, Žarko Vukčević, Petar LJumović, Mojaš Radonjić, Mirko Radinović, Dragan Vujović, Dragoljub Brnović, Vasilije Kalezić, Slavenko Kuzeljević kao i treneri Đorđe Gerum i Milutin Folić, jedan lekar i jedan fizioterapeut.

(MONDO)

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