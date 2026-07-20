Lekcije iz prošlosti: Četiri načina na koja su domaćinstva u Jugoslaviji smanjivala troškove

Popravka starih stvari, priprema zimnice, redovno odvajanje novca i praktične vještine bile su dio svakodnevice u Jugoslaviji, a ove navike i danas mogu da smanje troškove i donesu veću finansijsku sigurnost.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ranije je bilo bolje" rečenica je koju će izgovoriti gotovo svaka osoba u poznijim godinama, bez obzira na vrijeme u kojem je živjela i na šta se tačno odnosi njeno "ranije".

Iz perspektive sedamdesetogodišnjaka to je sasvim razumljivo - nekada je imao 50, 40, 30 ili 20 godina. Prošlost često posmatramo kroz ružičaste naočare jer smo tada bili mlađi, snažniji i ljepši.

Ipak, kada govorimo o životu prethodnih generacija, posebno kroz iskustva roditelja, deda i baka, pojedine stvari zaista su bile drugačije, a možda i bolje. Još žive ljudi koji se dobro sjećaju svakodnevice u Jugoslaviji, ne samo zbog nostalgije već zato što su takav život iskusili.

Za neke je to bilo najljepše razdoblje života, dok drugi pamte teške godine, nestašice i borbu za osnovne potrepštine. Istina je, kao i obično, negdje između. Izbor robe bio je skroman, plate nisu bile visoke, a nestašice hrane nisu predstavljale rijetkost. Na nove cipele ponekad se dugo čekalo.

Ljudi su, međutim, razvili navike koje su im pomagale da racionalnije troše i lakše prebrode teška vremena. Četiri lekcije iz tog perioda mogu biti korisne i danas.

1. Popravite prije nego što bacite

Pokvareni rajsferšlus, bojler ili kućni aparat često mogu da se poprave. Danas je mnogima jednostavnije da pokvarenu stvar bace i kupe novu, ali kada u domaćinstvu više uređaja počne da se kvari, troškovi zamjene mogu postati ogromni.

Nekada se odjeća, obuća i kućni aparati nisu bacali prije nego što bi neko pokušao da ih popravi. Prišivanje dugmeta, krpljenje rupe, lijepljenje đona ili popravka uređaja produžavaju trajanje stvari, štede novac i razvijaju odgovorniji odnos prema potrošnji.

2. Sačuvajte hranu za zimu

Pripremanje zimnice bilo je uobičajeno u gotovo svakom domaćinstvu. Pravili su se džemovi, sokovi, kiseli kupus, paprike, krastavci i druga ukiseljena hrana.

Takva priprema zahtijevala je vrijeme, ali su porodice tokom zime uvijek imale priloge uz obrok, džem za palačinke ili sokove pripremljene od sezonskog voća.

Danas nije potrebno pripremati ogromne količine zimnice jer je većina namirnica dostupna tokom cijele godine. Ipak, zamrzavanje sezonskog voća i povrća i dalje može biti korisno.

Tokom ljeta su ove namirnice jeftinije, dok se zimi od zamrznutog voća mogu pripremati kompoti, knedle i pite ili se može jesti bobičasto voće bez značajnijeg gubitka ukusa.

3. Redovno odvajajte novac

Gotovo svako domaćinstvo imalo je štedni račun. Iako štednja nije uvijek donosila veliku zaradu, ljudima je pomagala da razviju naviku odvajanja novca i stvaranja finansijske sigurnosti.

Danas postoje različiti načini štednje, od klasičnih bankovnih računa do mobilnih aplikacija, ali osnovni princip ostaje isti – potrebno je odvojiti dio svake plate i postepeno stvarati finansijsku rezervu.

4. Naučite praktične vještine

Mnoge žene znale su da šiju, dok se u školama učilo domaćinstvo. Odjeća se često pravila ili prepravljala kod kuće, a bili su popularni vezeni i pleteni ukrasi. Mnogi muškarci sami su pravili ili popravljali namještaj.

Takve vještine nisu samo štedjele novac već su razvijale kreativnost, samostalnost i osjećaj da se mnogo toga može napraviti sopstvenim rukama.

(Jutarnji List/Mondo)