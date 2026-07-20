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Mađarska dobija predsjednicu? Tisa nominovala šahovsku legendu Judit Polgar

Mađarska dobija predsjednicu? Tisa nominovala šahovsku legendu Judit Polgar

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vladajuća stranka Tisa jednoglasno je podržala Judit Polgar za predsjednicu Mađarske. Konačna odluka o nominaciji biće donesena na narednoj sjednici parlamenta.

judit polgar Izvor: Abram Iman / Zuma Press / Profimedia

Poslanici mađarske vladajuće stranke Tisa jednoglasno podržavaju šahovsku legendu Judit Polgar za predsjednicu države i donijeće konačnu odluku o nominaciji na sljedećoj sjednici parlamenta, izjavio je lider poslaničke grupe Andrea Bujdoso.

On je rekao da se Tisina poslanička grupa nakon duge rasprave složila da je Polgarova (49) "patriota, časna, empatična, hrabra, izuzetna i posvećena u svojoj profesiji", te da je "sposobna da izrazi jedinstvo nacije".

Parlament, u kojem Tisa ima dvotrećinsku većinu, izabraće novog predsjednika koji će biti na funkciji najviše pet godina.

Premijer Peter Mađar rekao je juče da će zamoliti Polgarovu da preuzme uglavnom ceremonijalnu ulogu predsjednika dok ne bude usvojen novi Ustav.

Tamaš Suljok je u subotu potpisao ustavni amandman, koji je usvojila Tisa, a kojim je prestao njegov predsjednički mandat.

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