Banjalučanin osumnjičen za seriju krađa: Na meti bili marketi i apoteke

Banjalučanin N. M. uhapšen je zbog sumnje da je u periodu od marta do jula ove godine počinio sedam krađa na području Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

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Kako je saopšteno iz policije, N. M. iz Banjaluke uhapšen je 17. jula zbog postojanja osnova sumnje da je od 1. marta do 14. jula 2026. godine na području Banjaluke izvršio ukupno sedam krađa, i to na štetu više marketa i dvije apoteke.

Nakon završene kriminalističke obrade i kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv osumnjičenog.

(Mondo)