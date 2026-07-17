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Razbio staklo na automobilu i ukrao torbu: Predložen pritvor osumnjičenom za tešku krađu u Gradišci

Razbio staklo na automobilu i ukrao torbu: Predložen pritvor osumnjičenom za tešku krađu u Gradišci

Autor Nikolina Damjanić
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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je pritvor za DŽ.A. (1991) iz Bara, Crna Gora, zbog sumnje da je u Gradišci razbio staklo na automobilu i ukrao torbu sa novcem i ličnim dokumentima.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužilac uputio je Osnovnom sudu u Gradišci prijedlog za određivanje pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Prema navodima Tužilaštva, DŽ.A. je 16. jula oko 2.55 časova u Ulici Avde Ćuka u Gradišci, s namjerom da prisvoji tuđu imovinu, fizičkom snagom razbio bočno staklo na putničkom vozilu marke "Hyundai", vlasništvo D.Š. iz Gradiške.

Tom prilikom iz automobila je, kako se sumnja, ukrao torbu u kojoj su se nalazili novac i lični dokumenti.

Tužilac je predložio određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost ponavljanja krivičnog djela.

O prijedlogu za pritvor odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Gradišci.

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Tagovi

Crna Gora hapšenje Gradiška krađa

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