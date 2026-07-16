Brutalan zločin kod Ilidže: Muškarac osumnjičen da je ubio majku i brata

Policija je uhapsila Ilidžanca čiji su inicijali A.L. (43) zbog sumnje da je u Hrasnici ubio muškarca i ženu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: MUP KS

Krivično djelo ubistvo počinjeno je juče.

Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, obavila je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Nad osumnjičenim je u službenim prostorijama u toku kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

Prema nezvaničnim informacijama, koje prenose federalni mediji, muškarac je usmrtio majku i brata, a ovaj brutalni zločin počinjen je lopatom.