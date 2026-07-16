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Brutalan zločin kod Ilidže: Muškarac osumnjičen da je ubio majku i brata

Brutalan zločin kod Ilidže: Muškarac osumnjičen da je ubio majku i brata

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Policija je uhapsila Ilidžanca čiji su inicijali A.L. (43) zbog sumnje da je u Hrasnici ubio muškarca i ženu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Uhapšen 43-godišnjak iz Ilidže zbog sumnje na dvostruko ubistvo u Hrasnici Izvor: MUP KS

Krivično djelo ubistvo počinjeno je juče.

Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, obavila je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Nad osumnjičenim je u službenim prostorijama u toku kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

Prema nezvaničnim informacijama, koje prenose federalni mediji, muškarac je usmrtio majku i brata, a ovaj brutalni zločin počinjen je lopatom.

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Tagovi

ubistvo hapšenje Ilidža

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