Podignuta optužnica za ubistvo na Senjaku: Tužilaštvo otkrilo detalje likvidacije u restoranu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše V. zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku 12. maja.

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Optužnicom su obuhvaćeni i Mario S, Nenad L, Petar U, Vuk Š. i Dejan S. koji se terete da su prikrivanjem tragova krivičnog djela pomagali Saši V. da ne bude otkriven.

Postoji opravdana sumnja da je Saša V. 12. maja godine neovlašćeno nosio pištolj i da je u večernjim časovima došao u restoran "27" gdje je na podmukao način lišio života A. N, objavljeno je na sajtu Tužilaštva.

Prethodno je A. N. poslije kraće rasprave napustio restoran, a optuženi ga je pozvao telefonom i plačnim glasom ga zvao da se vrati, navodeći da "ništa loše nije mislio i da ne želim nikakvu zlu krv".

Nakon što je povjerovao riječima Saše V. oštećeni A. N. se vratio svojim vozilom u restoran, sjeo za sto sa optuženim koji je u jednom trenutku kleknuo na desno koljeno kako bi oštećenom stavio do znanja da navodno želi da se pomire. Potom je je izvadio pištolj i ispalio najmanje 10 hitaca u A. N.

Nakon što je izvršio krivično djelo, Mario S. je, kako se opravdano sumnja, u noći između 12. i 13. maja na zahtjev Saše V. došao u restoran da bi pokupio njegove stvari, pa je sa okrivljenima Nenadom L, Petrom U. i Vukom Š. sklonio čaše, stolnjake, čaure, a tijelo ubijenog stavili su u ćebe i ubacili u vozilo "hjunadaji".

Potom je vozilo odvezao do Stare Pazove, predao ga Dejanu S. od kojeg je tražio da tijelo negdje zakopa. Dejan S. je tijelo stavio u bure, sipao unutra malter, poklopio i zavario bure, te ga prevezao do obližnjeg jezera u mjestu Jarkovci, gdje je iskopao rupu i zakopao bure.

Saši V. na teret se stavlja krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Aleksandar Nešović ubijen je u restoranu na Senjaku 12. maja, a njegovo tijelo pronađeno je desetak dana kasnije u buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, nedaleko od Inđije.