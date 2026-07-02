Novi preokret u slučaju Senjak: Vlasnik autolimarske radnje priznao učešće u ubistvu Nešovića

Istraga o svirepom ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku dobila je novi epilog nakon što je Dejan Stojić, jedan od osumnjičenih, priznao krivicu i potvrdio navode o učešću u skrivanju tijela.

Izvor: Kurir/privatna ahriva/Damir Dervišagić

Istraga o svirepom ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku dobila je novi epilog. Dejan Stojić, vlasnik autolimarske radnje u Staroj Pazovi i jedan od osumnjičenih u ovom slučaju, zvanično je priznao krivicu, postavši tako drugi okrivljeni koji je odlučio da sarađuje sa nadležnim organima.

Stojić je inače brat od tetke glavnoosumnjičenog Saše Vukovića, zvanog Boske, koji je prošle nedelje takođe priznao učešće u ovom zločinu.

Maršruta skrivanja i jeziv detalj sa Jarkovačkog jezera

Prema zvaničnim saopštenjima tužilaštva, Stojić se tereti za krivično djelo pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Istraga ukazuje na to da je on neposredno nakon ubistva prevezao Sašu Vukovića i Marija Stankovića prvo do Šapca, potom do jezera Dobrodol, da bi ih na kraju odvezao u Staru Pazovu.

Međutim, zvanično saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu otkriva znatno mračnije detalje ove logističke operacije skrivanja zločina:

"Dejan S., Mario S. i Saša V. su neutvrđenim vozilom i u neutvrđenom vremenu prevezli telo oštećenog A. N. do Jarkovačkog jezera, gdje su ga zajedno sa konobarima Petrom U. i Vukom Š. u neposrednoj blizini jezera stavili u bure plave boje i zatrpali betonom, a zatim bure zakopali u zemlju", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Glavnoosumnjičeni ćuti o detaljima pronalaska tijela

Prije Stojića, krivicu je priznao njegov brat Saša Vuković Boske. On je u svom iskazu potvrdio da je nakon ubistva stupio u kontakt sa Stojićem preko sestre, ali je odbio da detaljnije govori o ulozi ostalih saučesnika i samom načinu na koji je tijelo sakriveno.

"Sve ostalo što se desilo trebalo bi da iznesu drugi okrivljeni. Ja ne bih ni da olakšam, ni otežam njihovu situaciju. Ne bih se izjašnjavao niti o mjestu pronalaska tijela, niti o načinu na koji je stavljeno u bure, samo hoću da dodam da ja nisam imao ta saznanja", izjavio je Vuković tokom prošlonedeljnog priznanja krivice.

Nakon Stojićevog priznanja, mozaik ovog brutalnog zločina ubrzano se sklapa, a očekuje se da dalja istraga i iskazi preostalih osumnjičenih u potpunosti rasvetle ulogu svih aktera u ubistvu i sakrivanju tela Aleksandra Nešovića.

(Telegraf/Mondo)