Forenzička analiza potvrdila: Pronađeni ostaci pripadaju otetoj novinarki, među uhapšenima i policajci

Forenzičkim analizama potvrđeno je da skeletni ostaci pronađeni na jednom imanju u meksičkoj državi Verakruz pripadaju novinarki Roksani Guzman, saopštilo je lokalno državno tužilaštvo.

Izvor: Instagram printscreen

Guzman, direktorka medija specijalizovanog za crnu hroniku "Pulso Informativo del Sureste", oteta je 2. juna iz svoje kuće.

Maskirani i naoružani napadači nasilno su ušli u njen dom i odveli je, a snimak otmice ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Prema navodima lokalnih medija, osumnjičeni su nakon ubistva pokušali da unište tijelo novinarke. Na lokaciji koju su istraživale nadležne službe kasnije su pronađeni posmrtni ostaci, a forenzičkim analizama sada je potvrđen identitet žrtve.

Ubistvo novinarke ponovo je skrenulo pažnju međunarodne javnosti na nasilje kojem su izloženi medijski radnici u Meksiku, jednoj od najopasnijih zemalja na svijetu za obavljanje novinarskog posla.

Među uhapšenima četvorica policajaca

U vezi sa otmicom i ubistvom Roksane Guzman do sada je uhapšeno osam osoba.

Među osumnjičenima su i četvorica opštinskih policajaca iz Iksuatlan del Surestea, grada udaljenog oko 300 kilometara južno od Verakruza.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni policajci pomagali su kriminalnoj grupi koja se dovodi u vezu sa zločinom.

Istražitelji navode da su članovima kriminalne grupe obezbjeđivali hranu, različite resurse i logističku podršku.

Istraga o okolnostima otmice i ubistva novinarke je nastavljena.

Tragic news from Mexico



Journalist Roxana Berenice Guzmán Ramírez was found dead in a rural area in Veracruz almost a month after she was kidnapped.



She famously recorded her own abduction on video while being taken.



6 people, including 4 police officers, have been arrested… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)July 4, 2026

Meksiko među najopasnijim zemljama za novinare

Ubistvo Roksane Guzman dogodilo se u trenutku kada organizacije za zaštitu slobode medija upozoravaju na nastavak nasilja nad novinarima u Meksiku.

Prema podacima organizacije za zaštitu ljudskih prava Article 19, tokom ove godine ubijena su još dva novinara u slučajevima koji su direktno povezani sa njihovim radom.

Od oktobra 2024. godine, kada je predsjedničku funkciju preuzela Klaudija Šejnbaum, ubijeno je deset novinara.

Visok broj ubistava, napada i prijetnji medijskim radnicima godinama svrstava Meksiko među najopasnije zemlje svijeta za bavljenje novinarstvom.