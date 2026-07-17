Sedam osoba uhapšeno u Srbiji zbog malverzacija u fudbalskom klubu iz Bora

Sedam osoba uhapšeno je u Srbiji zbog sumnje da su zloupotrebom položaja oštetile fudbalski klub iz Bora za više od 34.000 evra.

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U Srbiji je uhapšeno sedam osoba zbog sumnje da su zloupotrebom položaja oštetile fudbalski klub iz Bora za 4.022.457 dinara (oko 34.263 evra), a među uhapšenima su i predsjednik i generalni sekretar kluba.

Sumnja se da su predsjednik fudbalskog kluba iz Bora I.P. i generalni sekretar kluba N.V. proteklih godinu i po, po prethodnom dogovoru sa ostalim osumnjičenima, zaključivali fiktivne ugovore o angažovanju rezervnih igrača i korišćenju usluga teretane, iako su znali da ta lica neće nastupati za klub, niti koristiti te usluge.

Na taj način klub je, kako se sumnja, oštećen za 1.714.457 dinara (14.604 evra), koliko je isplaćeno licima koja su fiktivno angažovana, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Pored toga, sumnja se da je predsjednik kluba bez pravnog osnova i odluke Upravnog odbora kluba isplaćivao pozajmice fizičkim i pravnim licima sa računa kluba, čime je pričinjena dodatna šteta od 2.308.000 dinara (19.660 evra).

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapšeni su I.P. iz Bora i N.V. iz Kruševca zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Zbog sumnje da su u tom djelu pomagali uhapšena su četiri lica iz Kruševca P.M, N.I, M.S. i N.Š., kao i D.K. iz Zaječara. Policija intenzivno traga za još jednom osobom.

Za predsjednika i sekretara kluba određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će ostali osumnjičeni biti privedeni Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.