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Ukrao automobil na području Kozarske Dubice, pa ga slupao u Prijedoru

Ukrao automobil na području Kozarske Dubice, pa ga slupao u Prijedoru

Autor Dušan Volaš
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Prijedorska policija uhapsila je N.K. iz Prijedora zbog sumnje da je tokom noći ukrao automobil, a potom izazvao saobraćajni incident.

Krađa automobila Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz PU Prijedor, N.K. je uhapšen 14. jula zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

"Policiji je prethodnog dana prijavljeno da je na području opštine Kozarska Dubica ukradeno putničko motorno vozilo. Intenzivnim operativnim radom na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, policijski službenici su došli do saznanja da se sa krađom može dovesti u vezu N.K. iz Prijedora", navedeno je.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni iz garaže u mjestu Donji Jelovac ukrao vozilo "pežo". Kako se dalje navodi u policijskom izvještaju, osumnjičeni je ukradenim vozilom u jutarnjim časovima na području Prijedora prouzrokovao saobraćajnu nesreću slijetanjem sa kolovoza.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu protiv N.K. biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi

krađa automobil saobraćajka Kozarska Dubica Prijedor

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