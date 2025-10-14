Novljanin ukrao automobil i ostavio ga u svom dvorištu

V.S. iz Novog Grada uhapšen je zbog sumnje da je ukrao automobil "seat" u vlasništvu O.A. iz iste opštine, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.

Izvor: MONDO

Nakon krivičnog djela, osumnjičeni je vozilo ostavio parkirano u dvorištu svoje porodične kuće, gdje je i pronađeno, te vraćeno vlasniku.

Policijskoj stanici Novi Grad juče u 23.30 časova prijavljeno je da se krađa vozila desila juče između 18.00 i 23.00 časa u mjestu Rudice kod Novog Grada.

Protiv lica V.S, koje je uhapšeno u 1.25 časova, biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor za počinjeno krivično djelo krađa.