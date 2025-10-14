logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novljanin ukrao automobil i ostavio ga u svom dvorištu

Novljanin ukrao automobil i ostavio ga u svom dvorištu

Autor Nikolina Damjanić
0

V.S. iz Novog Grada uhapšen je zbog sumnje da je ukrao automobil "seat" u vlasništvu O.A. iz iste opštine, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Nakon krivičnog djela, osumnjičeni je vozilo ostavio parkirano u dvorištu svoje porodične kuće, gdje je i pronađeno, te vraćeno vlasniku.

Policijskoj stanici Novi Grad juče u 23.30 časova prijavljeno je da se krađa vozila desila juče između 18.00 i 23.00 časa u mjestu Rudice kod Novog Grada.

Protiv lica V.S, koje je uhapšeno u 1.25 časova, biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor za počinjeno krivično djelo krađa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Grad automobil krađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ