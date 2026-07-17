Dvojica Banjalučana uhapšena zbog krađe kablova i kamere

Banjalučka policija uhapsila je dva lica zbog krađe kablova i kamere vrijednih 100.000 KM. Takođe, oduzet je nelegalni "treptač" i uhapšeno jedno lice sa amfetaminom.

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Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su dva lica iz tog grada čiji su inicijali V.G. i R.T, osumnjičena da su u više navrata od aprila do jula iz javne garaže u izgradnji ukrala naponske kablove i nadzornu kameru, čime su lokalnom privrednom subjektu pričinila štetu od 100.000 KM.

Lica su uhapšena juče, a operativnim radom policijski službenici pronašli su i oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedene teške krađe.

"Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica V.G. i R.T. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pripadnici Banjalučke policije su od lica iz tog grada čiji su inicijali D.T. privremeno i uz potvrdu oduzeli uređaj za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova, odnosno "treptač".

Iz ove uprave je saopšteno da je "treptač" oduzet prilikom kontrole vozila marke "škoda" kojim je upravljalo lice D.T.

"Navedenom licu uručen je prekršajni nalog zbog kršenja odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH", navodi se u saopštenju.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka juče su uhapsili lice iz tog grada čiji su inicijali V.B. i oduzeli mu određenu količinu amfetamina.

"O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenja za prekršaje", naveli su iz ove uprave.

Na području pod kontrolom Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano šest krivičnih djela, četiri narušavanja javnog reda i mira i 12 saobraćajnih nezgoda.