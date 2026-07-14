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Kontrole na putevima: Uhapšeni vozači s drogom, Prnjavorčanin bježao na mopedu...

Kontrole na putevima: Uhapšeni vozači s drogom, Prnjavorčanin bježao na mopedu...

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Banjalučka policija uhapsila je vozače P.M. iz Češke i H.M. iz Novog Grada kod kojih je prilikom kontrole pronađena marihuana, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Bnajaluka, hapšenja zbog droge, saobraćaja Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock

O hapšenju Čeha obaviještena je Služba za poslove sa strancima - Terenski centar Banjaluka.

U saopštenju je navedeno da su prnjavorski policajci juče uhapsili lice iz Prnjavora S.B. koje je upravljalo mopedom, ali ne desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja i nije se zaustavilo na njihovu naredbu, ali su ga oni sustigli.

Iz policije su naveli da je daljom kontrolom utvrđeno da ovo lice kod sebe nema važeću vozačku dozvolu, a odbilo je i alko-test.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana dva krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, jedan požar, kao i 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica povrijeđeno. 

(Srna)

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Banjaluka policija hapšenje

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