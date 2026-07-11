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Udes u Tunjicama: Tri osobe povrijeđene u sudaru dva automobila

Udes u Tunjicama: Tri osobe povrijeđene u sudaru dva automobila

Autor Nikolina Damjanić
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Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u banjalučkom naselju Tunjice, kada su se sudarila dva putnička automobila.

Srn2024-11-15_1020866_2.jpg Izvor: MUP RS

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Banjaluka, nezgoda se dogodila juče oko 19.10 časova na magistralnom putu M-I 108 u mjestu Tunjice.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila, a tjelesne povrede zadobili su oba vozača, kao i jedan suvozač.

Iz policije nisu saopštili stepen povreda povrijeđenih niti druge okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode. U toku je utvrđivanje svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

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Tagovi

Banjaluka udes policija

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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