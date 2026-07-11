logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog skokova sa Gradskog mosta privremena obustava saobraćaja u Banjaluci

Zbog skokova sa Gradskog mosta privremena obustava saobraćaja u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Tradicionalnim skokovima sa Gradskog mosta u okviru manifestacije „Ljeto na Vrbasu“, u nedjelju, 12. jula, biće nastavljen ovogodišnji program, a zbog održavanja ove manifestacije na snazi će biti i privremena obustava saobraćaja u dijelu grada.

Obustava saobraćaja zbog manifestacije Ljeto na vrbasu Izvor: Mondo/Slaven Petković

Takmičenje u skokovima za prestižnu titulu „Banjalučke laste“ počeće u 17 časova, a očekuje se učešće dvadesetak skakača iz cijelog regiona.

Manifestacija „Ljeto na Vrbasu“, koja se ove godine održava 73. put, traje do 31. jula i donosi bogat program sportskih, muzičkih, adrenalinskih i kulturno-zabavnih sadržaja namijenjenih svim generacijama, kako Banjalučanima, tako i turistima.

Zbog održavanja skokova, u nedjelju će od 10 do 20 časova biti obustavljen saobraćaj u jednoj, istočnoj, saobraćajnoj traci u Ulici cara Lazara, od kružnog toka kod Ulice Mirka Kovačevića do Gradskog mosta, preko mosta, kao i u Ulici Patre do kružnog toka.

Za vrijeme obustave saobraćaja regulaciju i preusmjeravanje vozila vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz Gradske uprave apeluju na vozače da budu oprezni i imaju razumijevanja zbog privremenih izmjena u režimu saobraćaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka obustava saobraćaja Ljeto na Vrbasu

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ