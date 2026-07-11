Zbog skokova sa Gradskog mosta privremena obustava saobraćaja u Banjaluci

Tradicionalnim skokovima sa Gradskog mosta u okviru manifestacije „Ljeto na Vrbasu“, u nedjelju, 12. jula, biće nastavljen ovogodišnji program, a zbog održavanja ove manifestacije na snazi će biti i privremena obustava saobraćaja u dijelu grada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Takmičenje u skokovima za prestižnu titulu „Banjalučke laste“ počeće u 17 časova, a očekuje se učešće dvadesetak skakača iz cijelog regiona.

Manifestacija „Ljeto na Vrbasu“, koja se ove godine održava 73. put, traje do 31. jula i donosi bogat program sportskih, muzičkih, adrenalinskih i kulturno-zabavnih sadržaja namijenjenih svim generacijama, kako Banjalučanima, tako i turistima.

Zbog održavanja skokova, u nedjelju će od 10 do 20 časova biti obustavljen saobraćaj u jednoj, istočnoj, saobraćajnoj traci u Ulici cara Lazara, od kružnog toka kod Ulice Mirka Kovačevića do Gradskog mosta, preko mosta, kao i u Ulici Patre do kružnog toka.

Za vrijeme obustave saobraćaja regulaciju i preusmjeravanje vozila vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz Gradske uprave apeluju na vozače da budu oprezni i imaju razumijevanja zbog privremenih izmjena u režimu saobraćaja.