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Za 605 mjesta čak 2.500 prijava: Mnogi mališani ostaće bez vrtića u Banjaluci

Za 605 mjesta čak 2.500 prijava: Mnogi mališani ostaće bez vrtića u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić Izvor Glas Srpske
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Za upis u javne vrtiće u Banjaluci ove godine pristiglo je oko 2.500 prijava, dok je konkursom predviđeno svega 605, odnosno oko 610 slobodnih mjesta, zbog čega će veliki broj mališana ponovo ostati na listi čekanja.

Centar za predškolsko obrazovanje Izvor: Shutterstock

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović rekao je za Glas Srpske da je prijem dokumentacije završen u petak, uz velike gužve ispred Centra, te da će konačan broj blagovremeno pristiglih prijava biti poznat nakon obrade i prijava koje su poslate preporučenom poštom.

Prema njegovim riječima, preliminarni rezultati konkursa trebalo bi da budu objavljeni sredinom avgusta, kada će biti poznato i koliko će djece ostati bez mjesta u javnim vrtićima.

Jokanović smatra da bi izgradnja tri do pet novih vrtića trajno riješila problem nedostatka kapaciteta.

"Raspisali smo oko 610 mjesta, a broj prijava je višestruko veći. Siguran sam da bi izgradnja nekoliko novih vrtića trajno riješila pitanje djece koja ostaju na listama čekanja", rekao je Jokanović.

On je podsjetio da će zaposleni u Centru od 20. do 31. jula koristiti kolektivni godišnji odmor, tokom kojeg vrtići neće raditi, osim grupe za djecu sa poteškoćama u razvoju u vrtiću "Marija Mažar". Taj period biće iskorišćen i za rekonstrukciju pojedinih objekata.

Ovogodišnji konkurs donio je izmjene u sistemu bodovanja, sa većim prioritetom za djecu iz osjetljivih kategorija, višečlanih, socijalno ugroženih i boračkih porodica. Dodatni bodovi predviđeni su i za djecu oboljelu od rijetkih bolesti, korisnike socijalne zaštite, kao i djecu ratnih vojnih i civilnih invalida. Takođe, među obaveznom dokumentacijom prvi put se našla i potvrda o prebivalištu djeteta.

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka djeluje kroz mrežu od 31 vrtićkog objekta, a ovogodišnjim konkursom bilo je predviđeno 595 mjesta za cjelodnevni i 10 mjesta za poludnevni boravak djece.

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Tagovi

Banjaluka vrtići upis Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

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