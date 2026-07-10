Na dobro poznatoj adresi otvoren novi Tropic Čajavec

Tropic Maloprodaja danas je u Banjoj Luci otvorila novi Tropic Čajavec, na adresi Jovana Dučića 25, i ovoj dobro poznatoj lokaciji donijela savremeno uređen market sa ponudom i sadržajima prilagođenim svakodnevnim potrebama kupaca.

Izvor: Tropic/Promo

Novi market osmišljen je tako da spoji novu energiju i savremen ambijent sa vrijednostima mjesta koje je generacijama bilo važan dio života ovog grada. Upravo zato Tropic Čajavec nije zamišljen samo kao prostor za kupovinu, već kao market u koji se dolazi i po dobar obrok, predah uz kafu, svakodnevnu praktičnost i kvalitetnu uslugu.

Izvor: Tropic/Promo

Poseban fokus stavljen je na ponudu po kojoj je Tropic prepoznatljiv. Kupce očekuju gotova jela, salate, supe i čorbe, kolači i torte, pekarski proizvodi, meso i riba, sushi i delikates, kao i reFresh coffee i juice bar te prostor za konzumaciju hrane kupljene u marketu. Važno mjesto u tom konceptu imaju proizvodi iz vlastite proizvodnje i sadržaji koji svakodnevnu kupovinu čine jednostavnijom, kvalitetnijom i potpunijom.

Na ovoj lokaciji dodatno je razvijena i ponuda gotovih jela, pa kupci u Banjoj Luci po prvi put upravo u Tropic Čajavecu mogu pronaći proširen izbor obroka prilagođenih različitim navikama. Time novi market donosi još više izbora svima koji traže kvalitetan, svjež i praktičan obrok na jednom mjestu.

U novom objektu radi tim od skoro 100 zaposlenih, koji će svakodnevno brinuti da kupci imaju dostupnu kompletnu ponudu i kvalitetnu uslugu na svim odjelima. U marketu sa širokim asortimanom i snažno razvijenom ponudom svježih proizvoda, veliki tim važan je kako bi se tokom cijelog dana održali i kvalitet ponude i nivo usluge koji kupci očekuju.

Izvor: Tropic/Promo

Takva organizacija rada istovremeno omogućava i dosljedno sprovođenje standarda kompanije o dva slobodna dana sedmično za zaposlene u maloprodaji, uvedenog s ciljem boljeg balansa privatnog i profesionalnog života. Na taj način, Tropic Maloprodaja nastavlja da gradi pristup u kojem kvalitet usluge za kupce ide zajedno sa odgovornim odnosom prema zaposlenima.

„Posebno nam je drago što smo Tropic Čajavec otvorili upravo na lokaciji koja za Banju Luku ima posebno značenje. Željeli smo da ovom prostoru damo novu energiju, ali i da zadržimo bliskost i vrijednosti po kojima je ova adresa ostala upamćena. Vjerujemo da će kupci u novom marketu prepoznati ono što nam je bilo najvažnije: dobru ponudu, kvalitetnu uslugu i sadržaje zbog kojih će mu se rado vraćati,“ izjavila je Aleksandra Marković, PR Tropic Maloprodaje.

Izvor: Tropic/Promo

Tropic Čajavec donosi novi, savremeno uređen market na adresu koja za Banju Luku ima posebno značenje. Uz bogatu ponudu, prijatan ambijent i veliki tim, novi objekat osmišljen je kao mjesto kojem će se kupci rado vraćati zbog kvaliteta, usluge i svakodnevne praktičnosti.

Radno vrijeme marketa je svakog dana od 7 do 22 časa.