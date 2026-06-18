Banjalučanin uhapšen zbog napada na maloljetnika

Policija je uhapsila Banjalučanina Ž.P. zbog sumnje da je fizički napao maloljetno lice, nanio mu povrede i prema njemu postupao na ponižavajući način kojim je povrijeđeno ljudsko dostojanstvo.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, Ž.P. je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivična djela „Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje“ i „Tjelesna povreda“.
Prema navodima policije, osumnjičeni je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloljetnika, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
O slučaju je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji rukovodi daljim postupanjem u predmetu.