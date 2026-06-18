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Banjalučanin uhapšen zbog napada na maloljetnika

Banjalučanin uhapšen zbog napada na maloljetnika

Autor Nikolina Damjanić
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Policija je uhapsila Banjalučanina Ž.P. zbog sumnje da je fizički napao maloljetno lice, nanio mu povrede i prema njemu postupao na ponižavajući način kojim je povrijeđeno ljudsko dostojanstvo.

17.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, Ž.P. je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivična djela „Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje“ i „Tjelesna povreda“.

Prema navodima policije, osumnjičeni je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloljetnika, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji rukovodi daljim postupanjem u predmetu.

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Tagovi

Banjaluka policija napad maloljetnik

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