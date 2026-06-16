Šarenilo, spektakularni nastupi, brojni umjetnici i sjajno raspoloženje na ulicama našeg grada donijeli su pravu magiju koja je i večeras zasijala zahvaljujući festivalu „TrotoArt“.

Izvor: Grad Banjaluka

Svečanim programom i zvanično je otvoren festival koji će narednih dana grad na Vrbasu pretvoriti u centar dobre zabave, umjetnosti i druženja.

Otvaranju festivala i ove godine prisustvovao je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je poručio da je ovo sjajan festival koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, a samim tim i posjetilaca.

"Peta godina zaredom kako se u Banjoj Luci održava jedan poseban i specifičan festival „TrotoArt“, gdje više od 500 izvođača, ne samo iz Banje Luke već i iz cijele Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Španije, Italije, ali i Portugala, Brazila, Argentine i mnogih drugih zemalja, dolazi ovdje. Hvala svima koji su došli da u jednom umjetničkom duhu, na ulicama našeg grada, predstave umjetnost koju možemo vidjeti na svakom koraku", rekao je gradonačelnik.

On je pozvao sve sugrađane i posjetioce da u narednih sedam dana isprate program ovog festivala.

Vidi opis Magija na ulicama Banjaluke: Više od 500 umjetnika otvorilo TrotoArt festival (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Grad Banjaluka Br. slika: 7 7 / 7

"„TrotoArt“ je festival koji ima veliki potencijal. Mi iz godine u godinu njegove kapacitete proširujemo. Niz muzičkih, zabavnih i različitih performativnih sadržaja učiniće ove dane posebnim, kao da ste na Mediteranu, uz more. Možemo reći da, uz ove temperature, u našem gradu počinje i ljeto", kazao je on.

Predsjednik Gradskog tamburaškog orkestra Spomenko Guzijan rekao je da sve posjetioce u narednim danima očekuju bogat program, atraktivni scenski efekti i odlična atmosfera, te da je Banja Luka pokazala da zna kako da dočeka i ugosti hiljade posjetilaca.

"Pet godina održavanja znači da ovaj festival već ima tradiciju, da će dugo živjeti na ulicama Banje Luke i okupljati umjetnike sa svih strana svijeta. Sve to daje podstrek našim domaćim umjetnicima da izađu na ulicu, pokažu šta znaju i druže se sa publikom, te na taj način prošire scenu. Banski dvor nije jedino mjesto gdje se može slušati muzika, pozorište nije jedino mjesto gdje se može glumiti, a atelje nije jedino mjesto gdje možemo vidjeti šta nam slikar predstavlja- sve to možete doživjeti i na ulicama Banje Luke", rekao je Guzijan.

Svečano otvaranje proteklo je u znaku pozitivne energije i zajedništva, a svaki kutak grada i u narednim danima biće ispunjen posebnim duhom koji festival donosi.

Festival će tokom narednih dana ponuditi brojne sadržaje, nastupe, radionice i zanimljive programe, a već prve večeri bilo je jasno da posjetioce očekuju nezaboravni trenuci i sadržaji za pamćenje.

Kompletan program Festivala pogledajte OVDJE.

(Mondo)