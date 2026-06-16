Havarija u Banjaluci: Zbog nestanka struje prekinuta sjednica NSRS, više naselja bez električne energije

Veći dio Banjaluke danas je na 20 minuta ostao bez električne energije nakon što je došlo do ispada oba transformatora u trafostanici 110 kV "Banjaluka 3", koja je u nadležnosti "Elektroprenosa BiH", saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Do nestanka struje došlo je u periodu od 11.46 do 12.06 časova. Nestanak električne energije direktno je uticao i na rad zakonodavne vlasti. U trenutku kada je struja nestala, u Narodnoj skupštini Republike Srpske bila je u toku posebna sjednica na kojoj poslanici razmatraju Prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. Zbog prekida napajanja, zasjedanje je prekinuto, nakon čega su poslanici napustili skupštinsku salu.

"Brzom intervencijom stručnih ekipa 'Elektroprenosa BiH' i 'Elektrokrajine' pristupilo se prebacivanju korisnika na druge 110 kV trafostanice i uključenju svih srednjenaponskih vodova", navedeno je u saopštenju.

Inače, trafostanica "Banjaluka 3" predstavlja ključno čvorište koje snabdijeva oko 28.000 korisnika sa područja naselja Centar, Bulevar, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Nova varoš, Rosulje, Motike, Pobrđe, Lauš, Pavlovac, Saračica, Čokori, Bistrica, kao i rejona Bronzani Majdan.