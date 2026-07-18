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Policija rasvijetlila krađu u Mrkonjić Gradu: Osumnjičen da je iz kafića ukrao 1.330 KM

Policija rasvijetlila krađu u Mrkonjić Gradu: Osumnjičen da je iz kafića ukrao 1.330 KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Policija je identifikovala osobu iz Mrkonjić Grada osumnjičenu da je iz ugostiteljskog objekta ukrala 1.330 KM.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je identifikovala lice iz Mrkonjić Grada čiji su inicijali M.P. osumnjičeno da je iz ugostiteljskog objekta na području ove opštine ukralo 1.330 KM, saopšteno je iz mrkonjićke Policijske uprave.

Oštećeno lice je krađu prijavilo policiji u četvrtak, 16. jula.

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere.

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Tagovi

Mrkonjić Grad krađa

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Hvala što ste poslali vijest.

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