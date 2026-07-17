Osumnjičeni za dvostruko ubistvo pravio haos na ročištu: "Đe su mi brat i majka?"

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu danas, 17. jula, održano je ročište za određivanje pritvora Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za svirepo ubistvo majke i brata.

Izvor: FENA

Zbog njegovog ponašanja, ročište je na kraju održano bez njegovog prisustva.

Ročište je trebalo da počne u 14 časova, ali je kasnilo oko 25 minuta. Prema navodima medija, razlog kašnjenja bio je to što je Lokvančić u prostorijama za zadržavanje skinuo svu odjeću i odbijao naredbu Sudske policije da krene u sudnicu, piše Glas Srpske.

Kada je uveden u sudnicu, u pratnji deset pripadnika Sudske policije, Lokvančić je sjeo na stolicu i počeo da viče.

„Ja sam Zgembo Đukić. Đe su mi brat i majka? Dajte mi samo da vidim brata i majku. Ja sam s bratom išao u ribu“, vikao je kroz plač.

Nakon toga obratio se službenici suda koja je vodila zapisnik i rekao joj da je „lijepa kao manekenka“.

Sve vrijeme pripadnici Sudske policije pokušavali su da ga smire i upozoravali ga da ne dira povrijeđeni nokat iz kojeg je tekla krv.

Po ulasku sudije Srđana Skoke u sudnicu, Lokvančić je nastavio s vrijeđanjem.

„Jesi l' Skoko, na kraju skak'o. Ti si ********, ko si ti“, govorio je sudiji, koji je pokušavao da uspostavi osnovnu komunikaciju sa osumnjičenim.

Pošto to nije bilo moguće zbog njegovog ponašanja, glasnog vikanja i vrijeđanja, sudija Skoko naredio je pripadnicima Sudske policije da ga izvedu iz sudnice.

Sudija je potom odlučio da se ročište za određivanje pritvora, na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo, održi bez prisustva osumnjičenog.

Prema navodima iz sudnice, pokušaji da se uspostavi komunikacija s Lokvančićem trajali su sedam do osam minuta, nakon čega je donesena odluka da bude udaljen iz sudnice.

Podsjećamo, Lokvančić je osumnjičen za brutalno ubistvo majke i brata koje se dogodilo prije dva dana u naselju Hrasnica.

(Mondo)