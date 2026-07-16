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Nakon stravičnog zločina u Hrasnici: Advokat traži vještačenje osumnjičenog

Nakon stravičnog zločina u Hrasnici: Advokat traži vještačenje osumnjičenog

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Adnan Lokvančić osumnjičen je da je lopatom usmrtio majku i brata u Hrasnici, a njegov branilac Omar Mehmedbašić najavio je da će tražiti vještačenje za svog branjenika jer "djeluje nepovezano".

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

"Bio sam na saslušanju Lokvančića koji se tereti za dvostruko ubistvo majke i brata. Kao branilac ću tražiti njegovo vještačenje jer ostavlja nepovezan utisak, djeluje nepovezano", rekao je Mehmedbašić.

On je naveo da je njegov branjenik prilikom davanja iskaza rekao da je poslao majku i brata na bolje mjesto, objavio je Avaz.

Istakao je da ovom zločinu nedostaje motiv te da se radi o nekoj vrsti poremećaja.

Lokvančić se sumnjiči da je ubio majku i brata lopatom, a prema nezvaničnim informacijama nakon ubistva majci je odrubio glavu.

Sarajevski policajci sinoć su u stanu u ulici Sabita Užičanina zatekli stravične prizore nakon ovog ubistva, a Lokvančića su na licu mjesta i uhapsili.

Komšije kažu da je ova porodica živjela u velikoj neimaštini. 

(Srna)

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