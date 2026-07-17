Tuzlaku određen pritvor: Pijan pokušao ubiti komšinicu

Kantonalni sud Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor Salihu Hidanoviću (61) zbog sumnje da je pijan pokušao da kuhinjskim nožem ubije komšinicu u tuzlanskom naselju Solina u čemu su ga spriječili građani.

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Hidanović se sumnjiči da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, saopšteno je danas iz ovog suda.

Hidanović je osumnjičen da je u utorak, 14. jula, u alkoholisanom stanju, nakon kraćeg verbalnog sukoba, komšinici M. H. (64) nanio povredu na licu kuhinjskim nožem.

Nakon toga ju je oborio na tlo i držeći joj nož pod vratom nastavio da prijeti da će je usmrtiti, što su spiječili prisutni građani.

Pritvor mu je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni, u slučaju puštanja na slobodu, dovršiti pokušano krivično djelo, odnosno ponoviti isto ili počiniti krivično djelo kojim je prijetio.

(Srna)