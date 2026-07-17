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Zločin potresao cijelu BiH: Osumnjičenom za dvostruko ubistvo određen pritvor

Zločin potresao cijelu BiH: Osumnjičenom za dvostruko ubistvo određen pritvor

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom da je lopatom ubio majku i brata u Hrasnici.

Osumnjičenom za dvostruko ubistvo određen pritvor Izvor: txking/Shutterstock

Lokvančić se sumnjiči da je ubistvo počinio u noći između 15. i 16. jula. Prema nezvaničnim informacijama, majci je lopatom odrubio glavu.

Mjera pritvora određena mu je zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemirenja javnosti, odnosno zbog činjenice da se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na način izvršenja i posljedice, saopšteno je iz Suda. 

(Srna)

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ubistvo Ilidža pritvor

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