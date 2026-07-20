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Endi Bernam zvanično preuzeo funkciju premijera: Bakingemska palata potvrdila, sastao se sa kraljem Čarlsom

Endi Bernam zvanično preuzeo funkciju premijera: Bakingemska palata potvrdila, sastao se sa kraljem Čarlsom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Endi Bernam zvanično je postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva nakon što mu je kralj Čarls u Bakingemskoj palati povjerio mandat za formiranje nove vlade.

Endi Bernam je zvanično postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva Izvor: ANDY RAIN/EPA

Endi Bernam je zvanično postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva. Kralj Čarls pozvao ga je da formira vladu tokom privatnog sastanka u Bakingemskoj palati.

Prenosimo saopštenje Bakingemske palate kojim se potvrđuje da je Endi Bernam postao premijer:

"Njegovo Veličanstvo primilo je u audijenciju poslanika Endija Bernama i zatražilo od njega da formira novu vladu. Poslanik Endi Bernam prihvatio je kraljevu ponudu i položio zakletvu nakon imenovanja za premijera. Njegovo Veličanstvo je takođe primilo gospođu Mari-Frans van Hil", navodi se u saopštenju Bakingemske palate.

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Tagovi

endi bernam Premijer Velika Britanija

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