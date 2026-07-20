Endi Bernam zvanično preuzeo funkciju premijera: Bakingemska palata potvrdila, sastao se sa kraljem Čarlsom

Endi Bernam zvanično je postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva nakon što mu je kralj Čarls u Bakingemskoj palati povjerio mandat za formiranje nove vlade.
Endi Bernam je zvanično postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva. Kralj Čarls pozvao ga je da formira vladu tokom privatnog sastanka u Bakingemskoj palati.
Prenosimo saopštenje Bakingemske palate kojim se potvrđuje da je Endi Bernam postao premijer:
"Njegovo Veličanstvo primilo je u audijenciju poslanika Endija Bernama i zatražilo od njega da formira novu vladu. Poslanik Endi Bernam prihvatio je kraljevu ponudu i položio zakletvu nakon imenovanja za premijera. Njegovo Veličanstvo je takođe primilo gospođu Mari-Frans van Hil", navodi se u saopštenju Bakingemske palate.
His Majesty received in Audience the Rt. Hon. Andrew Burnham MP and requested him to form a new Administration. The Rt. Hon Andrew Burnham MP accepted The King's offer and kissed hands upon his appointment as Prime Minister and First Lord of the Treasury.pic.twitter.com/QGXjt80Tbq— The Royal Family (@RoyalFamily)July 20, 2026