Endi Bernam zvanično preuzeo funkciju premijera: Bakingemska palata potvrdila, sastao se sa kraljem Čarlsom

Endi Bernam zvanično je postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva nakon što mu je kralj Čarls u Bakingemskoj palati povjerio mandat za formiranje nove vlade.

Izvor: ANDY RAIN/EPA

Endi Bernam je zvanično postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva. Kralj Čarls pozvao ga je da formira vladu tokom privatnog sastanka u Bakingemskoj palati.

Prenosimo saopštenje Bakingemske palate kojim se potvrđuje da je Endi Bernam postao premijer:

"Njegovo Veličanstvo primilo je u audijenciju poslanika Endija Bernama i zatražilo od njega da formira novu vladu. Poslanik Endi Bernam prihvatio je kraljevu ponudu i položio zakletvu nakon imenovanja za premijera. Njegovo Veličanstvo je takođe primilo gospođu Mari-Frans van Hil", navodi se u saopštenju Bakingemske palate.