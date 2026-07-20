Britanija danas dobija sedmog premijera za deset godina: "Kralj sjevera" najavljuje veliki zaokret

Endi Bernam danas postaje sedmi premijer Velike Britanije u posljednjih deset godina, uz obećanje da će "iz temelja preurediti" zemlju i jasnije usmeriti politiku na probleme koji najviše pogađaju građane.

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Endi Bernam danas postaje sedmi premijer Velike Britanije u posljednjih deset godina, uz obećanje da će "iz temelja preurediti" zemlju i jasnije usmjeriti politiku na probleme koji najviše pogađaju građane, među kojima su kriza troškova života i loše funkcionisanje javnih službi.

Nakon što Kir Starmer održi oproštajni govor ispred Dauning strita 10 i zvanično podnese ostavku kralju Čarlsu, britanski monarh primiće Bernama i povjeriti mu mandat za sastavljanje nove vlade.

"Kralj sjevera" preuzima vlast

Tada počinje ozbiljan posao za 56-godišnjeg Bernama, koji je kao gradonačelnik šireg područja Mančestera stekao nadimak "Kralj sjevera".

Nakon što predstavi sastav svog kabineta, o kojem se već vodi intenzivna rasprava unutar vladajuće Laburističke partije, moraće da se uhvati ukoštac sa dugačkim spiskom problema - od neuspješnog poslovanja kompanija koje pružaju javne usluge do slabog privrednog rasta.

Bernam predstavlja novi pravac vlade

Bernam će prvi govor na mjestu premijera iskoristiti da predstavi put ka "stabilnijoj i odgovornijoj politici", saopšteno je iz njegovog kabineta.

Svoje imenovanje predstaviće kao trenutak za "preispitivanje" i poručiti da je došlo vrijeme da se otvoreno govori o izazovima sa kojima se Britanija suočava. Istovremeno će naglasiti da samo politička stabilnost može da donese konkretna poboljšanja.

Bernam je u petak svoj izbor za lidera Laburističke partije opisao kao "najznačajniji trenutak političkih promjena u posljednjih 40 godina".

Obećao je radikalnu promjenu političkog sistema kako bi što prije bio podignut životni standard i kako bi Britanija, zemlja željna promjena, postala mjesto u kojem je život pristupačniji, a ljudi i svi dijelovi države napreduju u odnosu na položaj u kojem se trenutno nalaze.

Tu poruku uputio je laburističkim poslanicima, koji ga vide kao jednog od rijetkih političara sposobnih da odgovori na pretnju populističke stranke Reform UK, koju predvodi veteran kampanje za Bregzit Najdžel Faraž. Mnogi od njih sumnjali su da nepopularni Starmer može uspješno da mu se suprotstavi.

Ko će preuzeti državne finansije?

Bernamov prvi veliki izazov biće izbor članova kabineta, a naročito ministra finansija. Nesuglasice između premijera i ministra finansija, dvojice najvažnijih ljudi u vladi, ranije su doprinosile padu britanskih administracija.

Kao jedan od prvih favorita za tu funkciju pominjao se ministar za energetsku bezbjednost i klimatsku neutralnost Ed Miliband. Međutim, iz stranačkih krugova pojavile su se negativne poruke o njegovoj mogućoj kandidaturi, pa se ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud sada smatra glavnom favoritkinjom.

Bernam je u petak pozvao stranačke kolege da ignorišu "spekulacije", navodeći da još nije donio konačnu odluku o sastavu svog tima.

Prve odluke nove vlade pod lupom

Velika pažnja biće usmjerena i na njegove prve političke odluke.

U nedjelju je odbačen plan prema kojem bi svi zaposleni morali da posjeduju digitalnu identifikacionu ispravu. Program je bio zamišljen kao dio borbe protiv ilegalnih migracija, ali ga je parlamentarni odbor sastavljen od predstavnika više stranaka proglasio "fijaskom".

Posebno će se pratiti Bernamove odluke o porezima i javnoj potrošnji, nafti i gasu, kao i kompanijama koje pružaju javne usluge, a čijim poslovanjem vlada nije zadovoljna. Bernam želi da nad njima uspostavi snažniju javnu kontrolu.

"Thames Water", najveća britanska vodovodna kompanija, opterećena je dugovima i izložena oštrim kritikama zbog učestalih izlivanja kanalizacije.

Zamjenica lidera Laburističke partije i Bernamova saveznica Lusi Pauel nagovestila je u nedjelju da bi "Thames Water" mogao da bude stavljen pod "posebne mjere", što bi značilo da bi kompanija poslovala pod državnom kontrolom.

"On želi da preusmjeri resurse i pažnju vlade na svoje prioritete - rješavanje krize troškova života i suštinsku promjenu načina na koji funkcionišu država i ekonomija", izjavila je Pauelova za "Sky News".

(Rojters/Mondo)