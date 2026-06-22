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Premijer Velike Britanije podnio ostavku: Saopštio odluku tokom vanrednog obraćanja

Premijer Velike Britanije podnio ostavku: Saopštio odluku tokom vanrednog obraćanja

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Britanski premijer Kir Starmer podnio je ostavku na mjesto predsednika Vlade i lidera Laburističke partije. Odluku je saopštio ispred Dauning strita, a novi lider biće izabran do septembra.

Kir Starmer podnio ostavku Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je da podnosi ostavku na mjesto premijera i povlači se sa čela stranke u svom vanrednom obraćanju javnosti ispred Dauning Strita u Londonu.

Starmer kaže da podnosi ostavku na mjesto lidera Laburističke partije Velike Britanije i da je o svojoj odluci obavestio kralja Čarlsa III.

Starmer kaže da je zatražio od Nacionalnog izvršnog komiteta laburista da utvrdi raspored za takmičenje za lidera laburista, a nominacije se otvaraju 9. jula.

On kaže da će ovo osigurati da će do povratka parlamenta u septembru biti novi lider laburista.

(Sky news/BBC/MONDO) 

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Tagovi

Kir Starmer Velika Britanija ostavka

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