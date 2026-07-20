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Hamas ima novog glavnog vođu: On je preuzeo vođstvo grupe poslije smrti Jahje Sinvara

Hamas ima novog glavnog vođu: On je preuzeo vođstvo grupe poslije smrti Jahje Sinvara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Palestinska militantna grupa Hamas imenovala je Halila Al-Haju za svog novog glavnog vođu. On će na toj funkciji naslijediti Jahju Sinvara, koji je poginuo 2024. godine tokom rata sa Izraelom u Pojasu Gaze.

Hamas ima novog glavnog vođu Izvor: ranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Profimedia

Hamas je imenovao Halila Al-Haju svojim glavnim vođom, saopštila je u ponedjeljak palestinska militantna grupa.

Al-Haja zamjenjuje Jahju Sinvara, koji je poginuo u borbi sa izraelskim snagama 2024. godine, dok je Hamas vodio dvogodišnji rat sa Izraelom u Pojasu Gaze.

Al-Haja, prognani vođa grupe iz Gaze i glavni pregovarač, postepeno je postajao sve važnija figura u rukovodstvu Hamasa nakon smrti Sinvara i Ismaila Hanijea, koji je ubijen u Iranu u julu 2024. godine.

Al-Haja se našao među visokim zvaničnicima koji su bili meta izraelskog napada u Dohi 2025. godine, rekli su za Rojters izraelski zvaničnici.

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