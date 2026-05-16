Hamas potvrdio ubistvo jednog od ključnih komandanata: U izraelskom napadu poginulo sedam osoba

Hamas je potvrdio da je Izedin al Hadad, šef oružanog krila te grupe, ubijen u izraelskom napadu na Gazu. U udarima je poginulo još šest civila, uključujući njegovu suprugu i ćerku.

Izrael je ciljao Izedina al Hadada, šefa oružanog krila Hamasa u Gazi, u napadu u kojem je poginulo sedam osoba. Hamas je potvrdio ubistvo Al Hadada, šefa oružanog krila ove palestinske grupe u Gazi, u izraelskom napadu koji se dogodio dan ranije, piše Al Jazzeira.

Hamas je u subotnjem saopštenju osudio izraelski "izdajnički i kukavički atentat" na Al Hadada, koji je predvodio Brigade Al Kasam.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac izjavili su u petak da su izraelske snage ciljale i ubile Al Hadada, nazivajući ga "jednim od arhitekata" napada izvedenih 7. oktobra 2023. godine. Sa druge strane, Hamas je naveo da je Al Hadad ubijen zajedno sa svojom suprugom, ćerkom i drugim palestinskim civilima u petak uveče.

Detalji napada na naselje Rimal

Izraelski udari bili su usmjereni na naselje Rimal zapadno od grada Gaze. Tri Palestinca su poginula u napadu na civilno vozilo, dok je još četvoro stradalo u napadu na zgradu, navode medicinski izvori. Među poginulima su tri žene i jedna beba, rekli su izvori za Al Džaziru. Na desetine drugih ljudi je ranjeno.

Izvještavajući iz Gaze o napadu u kom je ubijen Al Hadad, novinar Al Džazire Ibrahim Al Halili rekao je da su udari izazvali "paniku" na licu mjesta, jer su desetine Palestinaca bile primorane da bježe od "ogromnog požara" koji je progutao stambenu zgradu.

Reakcije palestinskih grupa

Hamas je saopštio da ubistvo Al Hadada predstavlja najnovije izraelsko kršenje sporazuma o "prekidu vatre" u Gazi, kao i "kontinuiranu agresiju protiv nedužnih civila" u toj enklavi.

"Ovakvi napadi potvrđuju zločinačku i fašističku prirodu Izraela. To pokazuje njihovo nepoštovanje svih međunarodnih zakona i konvencija, kao i njihove propale pokušaje da nametnu političku i vojnu realnost koju nisu uspeli da ostvare silom", dodaje se u saopštenju ove grupe.

Palestinski pokret Mudžahedina i njegovo vojno krilo, Brigade Mudžahedina, takođe su oplakivali Al Hadada.

"Odajemo priznanje njegovim ogromnim žrtvama i dugoj borbi, i prisećamo se njegove bogate istorije otpora protiv cionističkog neprijatelja, sa kojim se borio sve dok nije postao mučenik", navodi se u njihovom zajedničkom saopštenju. Dodaje se da ovaj "kukavički atentat" neće oslabiti odlučnost grupa otpora, kao i da "neće moći da riješi sukob, uprkos ratnoj mašineriji i uništenju koje se sprovodi već više od dvije i po godine."

Bilans žrtava

Prošlog decembra, Izrael je ubio visokog komandanta Hamasa Raeda Sada, tadašnjeg Hadadovog zamjenika, u napadu u kom je ranjeno najmanje 25 ljudi.

Otkako je takozvani "prekid vatre" počeo u oktobru prošle godine, broj poginulih u izraelskim napadima dostigao je 870, a broj povrijeđenih popeo se na 2.543, podaci su Ministarstva zdravlja Gaze. Samo u protekla 24 sata, bolnice širom Gaze primile su 13 tela i 57 ranjenih pacijenata.