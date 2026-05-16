Tragedija na Maldivima: Poginuo ronilac koji je tragao za tijelima stradalih italijanskih turista

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Ronilac sa Maldiva poginuo je tragajući za tijelima turista koji su istraživali podvodne pećine na Maldivima, rekao je predsjednik zemlje Mohamed Muizu.

Muizu je potvrdio da je nastradala šesta osoba, odnosno narednik Mohamed Mahdi.

Pet Italijana, uključujući ženu koja je profesor i njenu ćerku, poginulo je u nesreći tokom ronjenja u četvrtak, 14. maja.

Univerzitet u Đenovi objavio je da su stradali profesor ekologije Monika Montefalkone, njena ćerka Đorđa Somakal, koja je bila student, istraživač Mjuriel Odenini i biologa mora Federik Gvaltijerio.

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je grupa istraživala pećine na atolu Vavu na dubini od oko 50 metara.

Do sada je pronađeno i identifikovano samo tijelo Đanluke Benedetija, profesionalca iz Padove.

