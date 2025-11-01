Maldivi stvaraju generaciju bez duvana: Potpuna zabrana pušenja za sve rođene poslije 2007. godine

Maldivi su danas počeli da primjenjuju zabranu pušenja za sve rođene poslije januara 2007. godine i postali su jedina zemlja u svijetu sa "generacijskom" zabranom konzumiranja duvana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Izvor: Profimedia

"Prema novoj odredbi, osobama rođenim 1. januara 2007. godine ili kasnije zabranjena je kupovina, korištenje ili prodaja duvanskih proizvoda na Maldivima. Zabrana se odnosi na sve oblike duvana, a prodavci su dužni da provjere starost prije prodaje", dodaje se u objavi.

Mjera se odnosi i na posjetioce zemlje koja se sastoji od 1.191 koralnog ostrva u zoni oko ekvatora, koja je poznata po luksuznom turizmu, prenosi AFP.

Iz Ministarstva su saopštili da će ovaj potez, koji je inicirao predsjednik Mohamed Muizu ranije ove godine, zaštititi javno zdravlje i promovisati generaciju bez duvana.

U saopštenju je navedeno da je uvedena sveobuhvatna zabrana uvoza, prodaje, distribucije, posjedovanja i upotrebe elektronskih cigareta i proizvoda za vejping, koja se primjenjuje na sve pojedince bez obzira na godine.

Za prodaju duvanskih proizvoda maloljetnoj osobi predviđena je kazna od 3.200 dolara, dok korištenje uređaja za vejping donosi kaznu od 320 dolara.

Slična generacijska zabrana predložena je u Velikoj Britaniji i trenutno prolazi kroz zakonodavni proces.

Novi Zeland, prva zemlja koja je usvojila takav zakon protiv pušenja, ukinula ga je u novembru 2023. godine, manje od godinu dana nakon što je uveden.

(Srna)