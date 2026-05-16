Zbrinut u zagrebačkoj bolnici: Državljanin BiH povrijeđen u fizičkom sukobu sa partnerom

Tridesetjednogodišnji državljanin BiH povrijeđen je kada ga je oštrim predmetom napao njegov dvadesetosmogodišnji Brazilac u jednom stanu u Zagrebu.

Izvor: Shutterstock

Povirjeđenom je ukazana ljekarska pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje su mu utvrđene lakše povrede.

Iz zagrebačke policije saopštili su da je fizičkom sukobu dvojice partnera juče ujutro prethodio verbalni.

U policijskom saopštenju je navedeno da se Brazlac sumnjiči za pokušaj teškog ubistva bliske osobe i predat je u pritvor, prenose hrvatski mediji.

Dvojica partnera, kako kažu u zagrebačkoj policiji, nemaju regulisan boravak u Hrvatskoj.