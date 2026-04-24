Vandal (49) stolicama i smećem gađao pravoslavnu crkvu u Zagrebu: Policija potvrdila da je riječ o zločinu iz mržnje

U Zagrebu je uhapšen 49-godišnjak zbog vandalizovanja pravoslavne crkve, a policija je potvrdila da je riječ o zločinu iz mržnje.

Izvor: HINA multimedija/youtube/Printscreen

Zagrebačka policija ispitala je muškarca osumnjičenog za oštećenje pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, nakon čega će on biti priveden pritvorskom nadzorniku. Potvrđeno je da je osumnjičeni pod uticajem alkohola od 1,39 promila došao do hrama sa ciljem da "ošteti, uništi ili učini neupotrebljivom tuđu stvar".

Incident se dogodio u noći između srijede i četvrtka kada je osumnjičeni gađao stolicama i drugim stvarima iz obližnjeg kafića Saborni hram Srpske pravoslavne crkve na zagrebačkom Cvetnom trgu.

"Time je počinio zločin iz mržnje zbog vjeroispovesti tako što je prikladnim alatom razbio četiri zidne rasvjete na stepeništu ulaza. Vandal (49) je devastirao pravoslavnu crkvu skoro sat vremena prije nego što je uhapšen", ističe se u saopštenju.

Takođe, kako navode, 49-godišnjak je iznad ulaznih vrata u objekat razbio vitraž, dok je sa druge strane objekta savio dvije kamere video-nadzora.

Sa terasa obližnjih ugostiteljskih objekata bacio je četiri stolice, nakon čega je bacio cvijeće ispred ulaznih vrata objekta i u dvorište.

"Tu nije bio kraj protivpravnom ponašanju – uzeo je crijevo za navodnjavanje koje je bacio u blizini ulaznih vrata. Nakon počinjenog krivičnog djela, oko 2.50 sati na Ilici, uočili su ga policijski službenici. Osumnjičeni 49-godišnjak je tada imao kantu za smeće koju je nosio prema vjerskom objektu sa namjerom da ispred njega istrese otpad. Pritom je galamio i izgovarao riječi mržnje. Osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje", navedeno je u saopštenju.

Ističe se i da je osumnjičeni počinio neutvrđenu materijalnu štetu.

(RTS/MONDO)