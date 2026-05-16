Putin ide u Kinu na sastanak sa Sijem: O ovim temama razgovaraće sa kineskim predsjednikom

Predsjednik Rusije Vladimir Putin boraviće 19. i 20. maja u zvaničnoj posjeti Kini na poziv kineskog lidera Si Đinpinga, a glavne teme razgovora biće bilateralni odnosi i međunarodna pitanja.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin posetiće Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Si Đinpinga, saopštila je danas pres-služba Kremlja.

Tokom posjete, Putin i Si će razgovarati o bilateralnim odnosima Moskve i Pekinga, kao i o međunarodnim pitanjima, a planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma, prenijela je agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, dvojica lidera će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026-2027.

